Robo a comercio y vivienda “va para arriba” en Xalapa, advierte empresario

Desde hace tres meses el delito de robo a comercios y casas habitación va a la alza en Xalapa y la región, advirtió Fernando Arana Watty, presidente del Consejo Empresarial Metropolitano, quien da un voto de confianza al nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).Pidió al nuevo secretario de Seguridad Pública, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, que redoble el esfuerzo porque no se quiere regresar a cómo se estaba antes.Recordó que hace dos años, en la actual administración estatal, ese delito estaba muy elevado, y posteriormente bajó considerablemente.“Pero hace dos o tres meses hemos sentido que se ha vuelto a levantar, no como estaba hace dos años, pero sentimos que va un poco había arriba”.No obstante, los empresarios dan un voto de confianza al nuevo titular de la SSP, toda vez que como subsecretario de Operaciones sostuvo reuniones de trabajo con ellos y sabe de la problemática que aqueja al sector, por lo que no empezarán de cero.Así también expuso que el delito de las extorsiones es preocupante, sin embargo, reconoció que los empresarios, por temor, no denuncian es hecho delictivo.“Hemos pedido mucho que los empresarios levanten las denuncias por extorsión, pero lo dejan por temor y se ha vuelto un círculo vicioso, tenemos que cambiar un poco”.Respecto al cobro de piso a empresarios, señaló que se tiene conocimiento de ese hecho, pero es de voz en voz porque no hay denuncias formales.Dijo no tener conocimiento que entre los socios del Consejo Empresarial Metropolitano se haya presentado una denuncia formal al respecto.Exhortó a sus agremiados a que denuncien, si es que están padeciendo las consecuencias de ese ilícito, para que pueda actuar la policía.