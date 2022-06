Robo de datos y trata de personas, el peligro con las ofertas de empleo por Internet

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) reconoció la posible operación de redes de trata de personas detrás de supuestas ofertas de empleo por Internet.Al respecto, el subdirector de Policía Científica Preventiva de la dependencia, Erick de la Torre, detalló que este “modus operandi” sirve también para robar datos personales mediante ligas a sitios web.Sostuvo que la recomendación principal es no dar clic a las ligas que llegan a los teléfonos como mensajes por aplicaciones y/o de texto.Además, señaló que es importante cerciorarse del origen de estos mensajes, pues existe la posibilidad que, de hacerles caso, puedan no solo vulnerar el teléfono propio, sino también desplegarse mensajes a los contactos de cada persona y se extienda la contaminación de los dispositivos de todos.Pese a tal recomendación reconoció que las personas no suelen corroborar cuán real es un mensaje de estos, lo que abre la posibilidad de ser víctimas de extorsión o de otros delitos más graves.“Debemos ser precavidos para no caer en este tipo de modus operandi como es un salario elevado sin saber nuestras actividades a realizar. Cuando reclutan en empresas no es el mecanismo que habitualmente se realiza”, detalla.El servidor público evadió mencionar cuál o cuáles serían los grupos delictivos que tienen identificados y que están ejerciendo este modus operandi a través de los celulares.Al contrario, de la Torre afirma que no es un problema que vaya al alza, esto gracias presuntamente a las estrategias de prevención que emite la Secretaría precisamente en las mismas redes sociales.“Estas técnicas las puede utilizar diferentes tipos de personas ya que el esquema que se utiliza es muy fácil de poder realizar para ciertos fines”, señala.El funcionario reiteró que, como medida de prevención, la Secretaría cuenta con las líneas 089 y 911 donde puede orientarse a todo ciudadano sobre estos mensajes recibidos.Además, en estas mismas líneas se puede dar a conocer al ciudadano si el número del que proviene está ligado a la posible comisión de hechos delictivos.