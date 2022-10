Robos a casa habitación en Córdoba se denuncian en redes pero no en fiscalía

Aun cuando en redes sociales se denuncia de manera constante el robo a casa-habitación, ante la Fiscalía Regional de Córdoba no las hay de manera oficial y eso es lamentable señaló el capitán de corbeta, Enrique Morales Tolentino, director de Protección Ciudadana y Movilidad.El delito que más se registra en la ciudad es la violencia familiar y le sigue la alteración del orden, mientras que robo a casa habitación no es denunciado."Lo que requerimos es la denuncia porque muchas veces nos hemos acercado a personas directamente o en las redes vecinales cuándo vamos a visitarlos y hacen énfasis de que han robado las casas, pero al momento de preguntarles si han denunciado de manera oficial no lo han hecho y realmente nosotros no tenemos focalizado esa problemática, las recomendaciones y la invitación es que hagan la denuncia al 911, que tengan confianza y si no pues al centro de monitoreo del C3 de aquí de Córdoba de la Policía Municipal" concluyó.