Robos durante pandemia complicarán a escuelas de Veracruz regresar a clases

Aunque se cumplan cuatro semanas en semáforo verde y lleguen las vacunas para el personal de educación de Veracruz, para algunas escuelas el retorno a las aulas podría estar en veremos, debido a los robos y daños a su infraestructura por parte de la delincuencia.Y es que la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), durante el 2020 y en lo que va del 2021, ha tenido que sortear con el hurto de mobiliario y aparatos tecnológicos, aires acondicionados, vandalismo e incluso afectaciones a las instalaciones eléctricas de escuelas a lo largo de mil territorio estatal.Todo lo anterior, a la par del anuncio de la vacunación para docentes y personal administrativo de los centros de enseñanza, y la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador de que la Entidad sería una de las primeras en volver a las aulas antes de terminar el actual ciclo escolar, lo que cobra fuerza ahora que el semáforo epidemiológico descendió a color verde.En respuesta a una solicitud de información, la dependencia estatal dio a conocer que durante el 2020, se tuvo reporte de siete actos de vandalismo y 23 robos a Escuelas Secundarias Generales; mientras que en 2019, tuvo conocimiento de 18 actos de esta naturaleza.Por su parte, la Subsecretaría de Educación Básica informó que el año pasado nueve planteles de este nivel educativo sufrieron robos; frente a 13 en 2019.La Dirección General de Educación Primaria Estatal reveló que en 2019 se dieron 20 robos a primarias y una supervisión escolar; frente a once en 2020. Entre tanto, la Dirección General de Educación Primaria Federalizada contestó que no recibe información al respecto.Y en lo que va de 2021, son cuatro las instituciones de Educación Básica las que han sido víctimas de los “amantes de lo ajeno”.Al respecto, se detalla que los hechos se dieron en enero en tres municipios: Coatzacoalcos, en las Escuelas Patria y Leona Vicario, las cuales fueron víctimas de robo; Tantoyuca, Escuela Pedro Calderón de la Barca, que sufrió daños a sus instalaciones y sustracción de contactos de la galera y una más en Veracruz, Escuela Iscata Kao, con afectaciones a instalaciones y vandalismo.La información que ofreció la SEV, a través de su Unidad de Transparencia, refiere que los 39 hechos delictivos contra instituciones educativas, ocurridos en 2020, se dieron en ocho municipios.Los primeros dos, en enero del año pasado, ocurrieron en Martínez de la Torre, en donde la Escuela Miguel Alemán se quedó sin una impresora y un bafle amplificador, y la Escuela Zochialco se quedó sin una desbrozadora y chapiadora. A éstas se suman las Escuelas Miguel Hidalgo y Costilla de Coatzacoalcos, que tuvo afectaciones en su cableado eléctrico, y la Estefanía Castañeda de Veracruz, a la que le sustrajeron computadoras, climas y equipo de sonido.En el puerto jarocho también fueron víctimas de la delincuencia las instituciones Benito Juárez García; Julio Montero; Miguel Alemán; CAM 62; Ignacio Zaragoza y General 6; además en el puerto sureño los planteles Niños Héroes; Xáltipan; Leona Vicario y Eulalio Plaza. En Misantla, la Secundaria Don Fernando Gutiérrez Barrios y en Tuxpan, los CAM 10 y 57.Durante el periodo de contingencia, la Secretaría de Educación de Veracruz, recibió otros 16 reportes de robos a centros de enseñanza de Veracruz, Coatzacoalcos y Tantoyuca. Y posteriormente, en Córdoba, hechos similares se dieron en las Escuelas Niño Artillero, Guadalupe Victoria y Rosaura Zapata; en Xalapa, en la Carmen Ramos del Río; en Pánuco, en la Escuela Venustiano Carranza y en Veracruz puerto, en la Escuela “Lic. Adolfo López Mateos”.La dependencia estatal informó robos en 27 instituciones educativas, 26 de Educación Básica y una en Educación Media Superior y Superior.En el puerto de Veracruz sufrieron los estragos de la delincuencia las instituciones Manuel Doblado; Héroes del 21 de abril; Carlos A. Carrillo; Elena Martínez Cabañas; Elena V. del Toro; Ignacio Zaragoza; Vicente Lombardo Toledano y la Escuela Secundaria Técnica No. 69. Según se expone, ocurrieron robos de dinero; de artículos electrónicos como bocinas y computadoras, y didácticos para la enseñanza; También padecieron de daños en infraestructura y de actos vandálicos.En Coatzacoalcos, hace dos años, se dieron robos en sus instalaciones, los planteles Cuauhtémoc; Enrique Laubscher; Gloria Corrales; Secundaria General 7 y Sor Juana Inés de la Cruz; en Cosamaloapan, una Telesecundaria y un Telebachillerato; en Poza Rica, ocurrieron en las Escuelas Carmen Serdán y Josefina Hurtado; en Coatepec, en la Justo Sierra, María Enriqueta Camarillo de Pereyra, Juan Zilli Bernardi, Federico Froebel y la Secundaria Técnica 95.En Martínez de la Torre, fueron vandalizadas las Escuelas Manuel Alberto Ferrer y Corzo, y Venustiano Carranza; en Huayacocotla, la Supervisión 671; en Zongolica, la Secundaria General 20 de Noviembre y en Xalapa, la Escuela Sebastián Lerdo de Tejada.