Robustecerá Secretaría del Trabajo inspecciones a empresas para beneficiar a empleados

La titular de la Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad (STPSP), Dorheny García Cayetano, afirmó que se van a robustecer las inspecciones a las empresas para verificar que cumplan las medidas sanitarias y laborales, lo que beneficiará a los trabajadores.En entrevista para alcalorpolitico.com y TeleClic.tv, como parte del Tercer Informe de Labores del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, refirió que lamentablemente algunas empresas no guardan dichas directrices, por lo que deben ir a verificar que se lleven a cabo.“La verdad es que muchos de los empresarios en Veracruz han ayudado. Se han ceñido al plan y nos han ayudado muchísimo a mantener el empleo, después de estos dos años que han sido muy duros”, manifestó.García Cayetano resaltó además el “gran esfuerzo” de los Gobiernos Federal y Estatal para vacunar a la mayor parte de la población, lo que permitirá la anhelada reactivación económica con mayor profundidad.Entre los programas que están llevando a cabo para apoyar a los veracruzanos, detalló que cuentan con un subprograma para la empleabilidad, que depende del Servicio Nacional del Empleo (SNE) en Veracruz, siendo uno de los pocos Estados que ha presupuestado recursos para capacitar a los trabajadores que las empresas van a contratar.“En este tiempo que se capacitan en lugar de no pagarles, nosotros como Secretaría del Trabajo, el Gobernador dispuso de este presupuesto para pagarles y a la vez amortizar los costos de las empresas. Estos son resultados que transforman”, aseveró.Recordó que recientemente entregó en Lerdo de Tejada medio millón de pesos para los empleados de una alcoholera, lo que demuestra que se están rescatando los empleos y se está ayudando directamente a las empresas.Por otro lado, afirmó que la estricta coordinación con el programa federal de “Jóvenes Construyendo el Futuro”, que ha ayudado a cientos de jóvenes que durante la pandemia de COVID-19 no tenían una oportunidad de práctica.Con esta iniciativa gubernamental se inyecta capital a las comunidades y ciudades y robustece la inversión en las empresas, porque en años anteriores se capacitaban en las dependencias pero ahora la mayor concentración de aprendices se da en la iniciativa privada, dijo.La titular de la STPSP expuso que desgraciadamente se han detectado casos de empresas que hacían fraude, al quitarles una parte del apoyo dado a los jóvenes sin que tuvieran la obligación a acudir para recibir la capacitación, de allí que ha sido muy estricta la vigilancia.“Esto nos permite que cada vez que un centro no esté cumpliendo, es decir, que no estén ahí los becarios, que no estén ahí los que dan las tutorías, se reporta y si hay faltas muy graves, se dan de baja estos centros de aprendizaje (…) la verdad son pocos (los casos), estamos hablando de que si acaso que de 30, unos dos presentan irregularidades que a veces se subsanan o en los casos más graves por supuesto se dan de baja”, expuso.La servidora pública destacó también la formación laboral que hacen a través de dos vías: el Instituto Veracruzano de Capacitación para el Trabajo (ICATVER) y la empleabilidad con diversos cursos que se ofertan para los interesados.“Ahí el 70 por ciento son mujeres y esto ayuda a la política de cero tolerancia de violencia contra las mujeres, porque normalmente las mujeres sufrimos violencia en nuestros hogares, violencia doméstica y va aparejada de violencia económica y muchas veces las mujeres lo resisten porque no tienen alternativas ni medios de subsistencia”, comentó.Afirmó que las personas que trabajan en la Secretaría del Trabajo están “muy entusiasmadas” porque ya en el 2017 entró en vigor parte de la Reforma en Materia de Justicia Laboral, siendo ella una de las legisladoras que avaló las leyes secundarias.“Es una de las más importantes que va a desarrollar la administración que encabeza el presidente Andrés Manuel y aquí en Veracruz el gobernador Cuitláhuac García -y- va a revestir a la clase trabajadora”, manifestó.Y es que recordó que históricamente los juicios laborales se aletargaban y duraban muchos años pero a partir de algunos candados que se pusieron con los cambios normativos, no fue más de un año en el que podrían, por ejemplo, pedir salarios caídos.Ahora, destacó, los Centros de Conciliación Laboral tienen la promesa de resolver los conflictos laborales en máximo 45 días y si pasa de ese tiempo corresponderá la resolución a los juzgados laborales a cargo del Poder Judicial.“Eso es bien importante porque ya no vamos a ser juez y parte, porque algunos de los temas laborales se dirimen frente al mismo actor que es el Ejecutivo Estatal o Federal y ahora, ya no. El juicio ya se va a mandar si no se resuelve en la conciliación, a la materia jurisdiccional”, explicó.Con la puesta en marcha de la Reforma en Materia de Justicia Laboral en Veracruz, comentó que habrá sedes del Centro de Conciliación Laboral en todo el Estado, los cuales privilegiarán el diálogo entre los trabajadores y los patrones.“Ni siquiera vas a tener tú como trabajador la necesidad de tener un abogado muy experto en Derecho Laboral, sino que ahora se va a privilegiar que te sientes con la parte patronal y que lleguen a un acuerdo de conciliación y que sea en los mejores términos para el empleado como para el empleador”, agregó.Aseguró que en este tema “no vamos a improvisar”, sino que irán por la justicia laboral que anhelan los veracruzanos.“Los beneficios es que los tiempos de conciliación y por supuesto los tiempos de resolución serán muy acortados, antes pasaban muchísimos años, incluso décadas en juicios laborales. Incluso los operantes del Derecho Laboral son personas grandes porque los juicios tardaron muchísimo”, refirió nuevamente.A pesar de la emergencia sanitaria generada por el Coronavirus y que derivó en la pérdida de cientos de empleos, Dorheny García Cayetano aseguró que esta dependencia está cumpliendo con los veracruzanos.En este sentido, expresó que han estado trabajando de manera coordinada con las Secretarías de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) y de Medio Ambiente (SEDEMA) para llevar a cabo el programa de empleo temporal.Insistió en que esto ha permitido la reactivación económica para muchas personas que estaban desesperadas por la falta de recursos durante el confinamiento por el Coronavirus.“Al mismo tiempo, muchas personas que tuvimos que resguardar por el tema de la pandemia dejaron de cubrir funciones bien importantes como fue el mantenimiento a nuestras áreas naturales protegidas y en general a las áreas verdes. Cubrimos doble función: una, apoyar el empleo de manera temporal y dos: esta limpieza a los lugares verdes en el Estado y que nos ayuda también con el tema de seguridad”.Añadió que es así que para el 2022 robustecerán las capacitaciones para el trabajo y las inspecciones a las empresas, en particular la nueva atribución otorgada con la reforma de verificar los contratos colectivos de trabajo.Al respecto, adelantó que revisarán que los sindicatos incluyan en sus estatutos el tema de género; y con el sector empresarial afianzarán aún la relación que tienen actualmente, ya que está consciente que es éste el que crea los empleos y la Secretaría le facilita, orienta y acerca la información de los protocolos y lo estipulado en las normas oficiales mexicanas.Asimismo, el próximo año trabajarán para abatir el rezago que dejarán las Juntas de Conciliación y Arbitraje que van a desaparecer, proyectando que en cuatro años se logre el objetivo o incluso antes.Al decir que buscará que la Secretaría sea un poco más cercana a la gente y poner orden en cada una de las sedes que tienen en el Estado, aseveró que tratará de garantizar que los justiciables tengan una atención pronta, expedita y con la certeza jurídica que siempre se debe tener.