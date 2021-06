Rocío Ojeda volverá a buscar Rectoría de UV

La vinculación con el sector privado para generar proyectos que a su vez se reflejen en recursos económicos que beneficien a cada facultad o instituto de la UV, es uno de los principales puntos que incluyen la propuesta de trabajo denominada “Universidad Veracruzana, un Nuevo Escenario”, que presentará ante los integrantes de la Junta de Gobierno la doctora María del Rocío Ojeda Callado, aspirante a la Rectoría de nuestra máxima casa de estudios, su proyecto resalta también los ejes relacionados con los derechos humanos y el medio ambiente.



La clave para lograr impulsar a la Universidad Veracruzana en el contexto nacional, es precisamente, promover la vinculación de tal manera que se involucre a cada región y que presenten proyectos remunerativos, para generar ingresos que permitan resolver de manera inmediata problemáticas o necesidades que enfrenta cada facultad o institución, lográndose a la par, el agilizar los procesos administrativos apuntó la también académica de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.



Con la experiencia que le dan los 37 años de servicio al interior de la UV, la doctora en Comunicación afirma estar preparada para servir a su alma mater y que mejor manera de hacerlo que desde la Rectoría, donde impulsaría proyectos y acciones que beneficien a la comunidad académica.



“¿Por qué aspira Rocío Ojeda a dirigir los destinos de la Universidad Veracruzana?”



“Para sacar adelante no solo a la UV, no solo a los estudiantes, no solo a todos los que conformamos la universidad, sino también para contribuir al desarrollo de nuestro estado, de nuestro país, para sacar adelante a todo lo que implica nuestro México, nuestra sociedad y para dejar un mejor país a nuestros nietos, para esas generaciones que vienen atrás de nosotros”.



“¿Qué me ha motivado a participar en este proceso?”, se preguntó y respondió:



“Es que quiero a la universidad pública, soy hija de la universidad pública y yo tengo que reconocer que de no ser por la UV difícilmente hubiese estudiado; le debo gran parte de lo que soy, no creo que para nada pueda devolver lo mucho que me ha dado, pero creo que hay un equipo muy grande con el que podemos trabajar y sacar adelante a nuestra casa de estudios. Con grandes problemáticas, eso es cierto, tiene todas las problemáticas de la universidad púbica, sin embargo, si conjuntamos esfuerzos, si integramos un equipo como ese que tenemos con toda la experiencia, con el conocimiento de lo que es la universidad, si podemos salir adelante”.



“Es la segunda ocasión que busca la Rectoría ¿quién la impulsa?, ¿quién está detrás de su candidatura?”, se le cuestionó a la también integrante de la Comisión Transitoria de Anteproyecto de Ley Orgánica de la UV, interrogante que le provoca una sonrisa, mueve su cabeza de un lado a otro en señal de negación, para responder sin titubeos:



“Nadie, no hay absolutamente nada, es decir, atrás de Rocío no hay nadie, todos estamos al mismo nivel, somos muchos profesores, muchos investigadores, estudiantes de licenciatura, de maestría y de carreras técnicas que comparten esta visión, que creen que, aunque vivimos problemáticas, insisto comunes a todo lo que es la universidad pública, creemos que es posible trabajar en beneficio de la comunidad académica y estudiantil”.



La también Consejera Maestra de la facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación, aclaró que son muchos los que creen y pueden coadyuvar al engrandecimiento de la universidad, para que se constituya en un referente a nivel nacional e internacional, “en una Universidad generosa que reconoce las habilidades y esfuerzo de su personal, que ofrece las mismas condiciones de igualdad a todos, que mantiene contacto con la sociedad y las empresas, en una universidad comprometida, con liderazgo, innovadora, que no pierde su esencia, su compromiso social”.



“¿Podría detallar las propuestas que contempla su plan de trabajo?”, se le pidió a la aspirante a la Rectoría de la Universidad Veracruzana, quien levantó sus hombros, respiró profundamente como ordenando sus ideas y respondió a la pregunta planteada.



“Las propuestas quiero decirte, que las estamos todavía construyendo, estamos desarrollando un levantamiento de información que nos va a enriquecer el diagnóstico, quiero decirles que tenemos el conocimiento que nos ha dado estos 37 años dentro de la universidad, pero que cada facultad, cada instituto, cada organismo que conforma a la universidad tiene realidades específicas y esas necesidades han ido variando, no es la misma que teníamos antes de la pandemia a la universidad que hoy tenemos, entonces necesitamos actualizar esos conocimientos por esta razón ya estamos trabajando en el levantamiento de la información que nos va a permitir tener bien estructurado el plan de trabajo cuando la Junta de Gobierno no los pida”.



“Lo que si podemos adelantar es que este plan de trabajo está permeado por los ejes que en este momento se requieren, estamos hablando de lo que es el proceso de inclusión de los derechos humanos, del respeto al medio ambiente, hay toda una serie de necesidades que nuestra sociedad requiere y que el plan de trabajo va a presentar cómo solucionar esto”, añadió la actual Secretaria de Prensa de Fesapauv estatal.



Los procesos administrativos, son otro punto que considera se deben revisar a fondo para hacerlos más eficientes y menos complicados, “debemos reconocer que existen algunas fallas que afectan la administración, lo mismo acontece con los procesos académicos que se encuentran desfasados de la realidad”.



Estos procesos académicos, consideró la oriunda del municipio de Tierra Blanca, deben de cambiar, además en su proyecto contempla la revisión de los planes de estudio, “toda vez que después de la pandemia, la formación ya no será ni totalmente presencial ni tampoco online, sino habrán de combinarse dichos formatos, es decir, mantener una formación híbrida, lo que conduce necesariamente, a la implementación de nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje”.



“Sé de lo que estoy hablando, he sido testigo de la trasformación al interior de la UV, conozco cada una de las problemáticas y los cambios que se requieren para alcanzar la excelencia requerida, de ahí la importancia del diagnóstico que estamos realizando, el cual permitirá actualizar el estatus que se guarda en cada organismo después de la pandemia”, precisó la aspirante a la Rectoría.



Respecto a la perspectiva de género opinó:



“No podemos soslayar que desde hace algunos años, la perspectiva de género ocupa un lugar preponderante en la agenda de nuestra universidad, lo que ha permitido la cristalización de programas con miras a la sensibilización de la comunidad universitaria, sin embargo, dichas prácticas han sido insuficientes, por lo tanto, en nuestra propuesta se incluyen las acciones que tienen como meta transversalizar la perspectiva de género al interior de los planes de estudio de las distintas licenciaturas, con ello, se podrá generar una reflexión crítica y transformadora de los estereotipos tradicionales, para lograr una sociedad equilibrada y justa”.



Ojeda Callado, quién es hija de un líder ferrocarrilero, ha desarrollado diversas funciones sustantivas en la universidad también se ha desempeñado como asesor externo de empresas portuarias en el área de Comunicación Organizacional y como académica de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación, donde ha sido testigo del egreso de muchas generaciones de estudiantes. Así también ha participado en los cambios de planes de estudio de la misma institución, además de haber sido evaluadora del Consejo de Acreditación de la Comunicación y las Ciencias Sociales, AC (Conac).



“¿Cómo sería la relación con los sindicatos, en caso de que resulte electa rectora por los integrantes de la Junta de Gobierno?”, tema que provocó que la académica se acomodara en su silla para responder:



“Es una pregunta sumamente interesante y que me permite comentar que todos estos años porque la verdad son bastantes, los que he trabajado con el Fesapauv, me han permitido conocer lo que es el marco legal que rige nuestra vida laboral y por el otro lado, el análisis de la Ley Orgánica cuando estuve en la comisión, eso me permite una visión general desde los dos ámbitos; yo creo en la negociación, creo en que es posible sacar adelante la casa de estudios porque me consta que ambas partes, es decir, universitarios y sindicato queremos lo mismo, nada más que debemos dialogar para acordar y si conocemos ese marco legal no es difícil lograr los acuerdos”.



Respecto al trabajo realizado por la actual rectora Sara ladrón de Guevara, dijo “Creo que le tocó vivir una realidad difícil, un contexto difícil, que ha hecho el mejor esfuerzo con su equipo para salir adelante, que no ha sido fácil, pero que lo hizo, en la medida de sus posibilidades ha desarrollado su trabajo.”



Es más, apuntó, algo que se debe de reconocer es que “le tocó conducir los destinos de la UV en una situación inédita derivada de la pandemia, enfrentando desafíos de gran envergadura en todos los escenarios, en especial para el sector educativo, teniendo como reto mantener la formación académica y la vida institucional y que logró hacerlo, sin menoscabo de la salud de la comunidad universitaria”.



“¿Cuál es la opinión de Rocío Ojeda Callado, respecto otros académicos e investigadores de la universidad que también aspiran llegar a la Rectoría?”, pregunta a la cual respondió mirando a los ojos de quienes le entrevistaban.



“En la medida en que existan más propuestas que aborden las problemáticas que tiene nuestra universidad, el proceso se engrandece, toda vez que son distintas ópticas, distintas maneras de mirar un problema y, por ende, diferentes maneras de plantear soluciones”



Incluso, consideró que cada uno de los que han pronunciado sus aspiraciones al igual que ella, son excelente universitarios, “creo que el hecho de que haya más contendientes enriquece el ejercicio de la selección y bueno esto le va a permitir por un lado a los miembros de la Junta de Gobierno y por el otro lado a la comunidad universitaria, conocer nuestros planes de trabajo, elegir cuáles son los que consideran idóneos, que responda a sus expectativas y esto llevará a la mejor propuesta el día uno de septiembre”.



“De ser designada rectora, ¿quiénes integrarían su equipo de trabajo?”.



“De todas las regiones hay compañeros que tiene toda la experiencia todo el conocimiento y además la disposición para participar en este proyecto, tenemos muchos compañeros en esto y estoy segura harán excelente papel”.



Respecto a la comunidad universitaria, la también madre de familia y abuela de dos nietos, consideró que se deben conocer las propuestas planteadas por los aspirantes; en mi caso, comentó:



“Quiero decirles que a partir del día 15 de junio estaremos visitando todas las regiones, vamos programar reuniones con docentes, personal administrativo, alumnos, en fin con todo lo que es la comunidad universitaria para continuar con ese diagnóstico y por supuesto para que ellos conozca también parte de las propuestas que ya se están generando a partir de la información que ya estamos recabando”.



En caso de no resultar beneficiada en la designación, volvería a competir en otra ocasión “habría que analizar la situación y tendría que ver muchos factores”, fue la respuesta de la aspirante a la Rectoría.



Durante la entrevista recordó que hace cuatro años planteó la importancia de que se reconozca el trabajo de los académicos jubilados, que después de haber entregado toda su vida a la universidad se quedan sin el servicio médico que otorga la UV, por ello se propuso retomar esta iniciativa para que directamente el jubilado pague consultas médicas y servicio de laboratorios clínicos a precio UV.



Cuál sería el procedimiento en ese sentido, se le cuestionó a la actual delegada del sindicato de los académicos de la facultad de Comunicación, “solamente tiene que ver con los convenios de la universidad y esto no me va a costar nada, de esta manera no dejamos desprotegido al jubilado, el jubilado se siente todavía parte de esta casa de estudios y bueno es una obligación de nuestra casa seguir ayudando a quienes hemos entregado gran parte de nuestra vida en las aulas”.



“La universidad en la ceremonia del Día del Maestro despidió a varios académicos que se jubilaron, entre ellos estaban los de la facultad de Comunicación, ¿eso es parte de lo que ha planteado?”.



“Por fortuna y eso me llena de muchísimo orgullo, evidencia que las propuestas que hicimos son congruentes con las necesidades y congruentes con las problemáticas que hemos vivido, realmente es muy satisfactorio ver como se ha tomado esta propuesta, que se han aplicado muchas cosas”.



Antes de finalizar reconoció la labor del docente dentro de la UV “Es bueno que se reconozca la labor que desarrollan docentes de la UV y del mundo entero, sobre todo porque confirmamos nuestra convicción como docentes, por ejemplo; “ante esta pandemia no tenemos horarios, estamos entregados totalmente a nuestra casa de estudios, porque ni el alumno ni los funcionarios de las instituciones saben que estamos atendiendo a estudiantes, que estamos desarrollando clases, nos llaman, debemos entrar a juntas, debemos entrar a los consejos, debemos entrar a varias actividades, por lo tanto esta pandemia nos ha exigido mucho, pero bueno, fieles a nuestra casa de estudios continuamos”.