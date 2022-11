Rodadas de motos causan riesgos en calles de Río Blanco y la región

Lo que para muchos es un espectáculo puede convertirse en una tragedia si no se toman las medidas preventivas de ley, coincidieron coordinaciones de Protección Civil en la zona centro, ante el paso de unos 200 motociclistas que participaron la noche del miércoles en la denominada "rodada del terror".Y es que de unos 200 participantes, cerca de la mitad no portaban casco debido a las máscaras y maquillajes alusivos al Día de Muertos y Halloween que utilizaron para circular.Las coordinaciones de Protección Civil en Orizaba, Río Blanco y Nogales solicitaron el apoyo de la Delegación de Tránsito para estar al pendiente del paso de la caravana y evitar accidentes que lamentar debido a que la carretera federal es una de las más concurridas por el transporte urbano y del servicio público federal.De las 20 a las 22:30 horas del miércoles se registraron al menos cinco caravanas de motociclistas de grupos de entre 20 y 200 pilotos. Dentro de las observaciones se cuentan la falta de uso de casco y el viajar hasta tres personas en una moto.Se reportaron tres descomposturas en los municipios de Nogales y Río Blanco y, horas antes de la rodada, el robo de una motocicleta en Río Blanco que fue reportada a la Fiscalía Regional.No se tuvo conocimiento de accidentes o desmanes, pero no hubo solicitudes de apoyo a los Municipios para coordinar el tema de vialidad.Durante el recorrido se observaron disfraces de vampiros, calabazas, calaveras, monstruos famosos de cine y televisión, así como los tradicionales como Chuky y Freddy Krueger.