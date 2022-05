Rogelio “N” consigue amparo contra posible nueva orden de aprehensión

El exsecretario de Gobierno de Veracruz, Rogelio “N”, recurrió nuevamente a juzgados federales para tramitar un amparo contra una orden de aprehensión en su contra.Con fecha 9 de mayo de 2022 los abogados de Rogelio “N”, preso en el reclusorio de La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, promovieron el juicio de amparo indirecto 485/2022 ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa.En un primer momento, el Juez 17º concedió al exsecretario y actual diputado federal plurinominal una suspensión provisional del acto reclamado, consistente en la orden de aprehensión y su ejecución, para el efecto que se mantengan las cosas en el estado en que actualmente guardan y de no haber ocurrido ya, no se le prive de su libertad.“En el entendido que si la orden de aprehensión reclamada se refiere a delitos de prisión preventiva oficiosa la medida concedida no impide la detención del quejoso y la suspensión sólo surtirá el efecto que al ser aprehendido, quede a disposición de este Juzgado de Distrito por lo que hace a su libertad personal en el lugar de su reclusión, y a disposición del juez de la causa para la continuación del proceso que se le instruya, de conformidad con lo establecido en el artículo 166, fracción I, de la Ley de Amparo” dicta la resolución.Y es que Rogelio “N”, detenido el 13 de marzo de 2021 en el municipio de Tuxpan, teme una nueva acción penal en su contra dictada por el Juez de Control de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz.Para ello, el exyunista, dejó en garantía una fianza de 5 mil pesos a cuenta del Juzgado 17º, y de acuerdo con estrados, será citado a declarar a las 9:45 del próximo 18 de mayo para la audiencia incidental y a las 11:15 del próximo 16 de junio dentro de la Audiencia Constitucional.