Rosa y su bebé huyen de la guerra y amenazas de muerte en El Salvador

Rosa sólo tiene 21 años de edad, es originaria de El Salvador y viaja en la caravana migrante acompañada de su bebé de tres meses de edad; salió de su país porque no hay condiciones para poder vivir, toda vez que la violencia es una constante.En entrevista para alcalorpolitico.com, dijo que salió de su país y que el camino en México no ha sido fácil, pues una de las situaciones más difíciles que ha enfrentado es que su pequeño con tan sólo dos meses de nacido enfrentó principios de neumonía."Salimos en la caravana el 23 de octubre, mi bebé tiene tres meses, a veces nos hemos enfermado. A mi bebé le dieron síntomas de neumonía, fue atendido por los doctores mexicanos, por fortuna ya está sanito".Esta mujer aseguró que es imposible estar en su país pues éste está en guerra y al menos su familia fue amenazada de muerte, por lo cual no volverá nunca a su lugar de origen; su meta es llegar a Tijuana.Aunque el camino es difícil, indicó que al menos no ha caminado tanto porque su esposo la traslada en un carrito de mandado adaptado.Así como Rosa, muchas de las mujeres que viajan en esta caravana lo hacen con sus hijos muy pequeños, en gran porcentaje estos infantes no tienen más de 5 años.