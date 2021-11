Rosario lleva dos años presa mientras otros peñistas andan libres, exhiben

Mariana Moguel Robles, hija de la exsecretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario “N”, aseguró que en México se aplica la justicia “selectiva” porque mientras su mamá está recluida en el penal de Santa Marta Acatitla desde hace 2 años y tres meses, otros exfuncionarios del sexenio de Enrique Peña Nieto, acusados de delitos mayores, no han pisado la cárcel.En su visita a Xalapa, donde presentó una exposición titulada “La acción orquestada, los agravios contra Rosario ‘N’”, expuso que mientras algunos exservidores gozan de “privilegios”, a otros se les castiga con los “muros helados” de una prisión.“Si se siguen construyendo los caminos de la justicia selectiva y simulada, en donde vemos que hay algunos funcionarios que tienen ciertos privilegios y son acusados por delitos muchísimo más graves y vemos que a otros se les castiga con los muros helados de una prisión, eso es justicia selectiva y justicia simulada”, comentó Moguel Robles.La exdiputada local en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México insistió que no se puede ir “acusando con un dedo flamígero” a las personas sin tener pruebas en la mano.Narró que cuando la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó la vinculación a proceso de Rosario “N”, ellas se encontraban en Florencia, Italia, donde pasarían tres meses de vacaciones; y aunque le pidió a su madre que no se presentara al citatorio, ella decidió regresar a México “porque el que nada debe, nada teme”.La también expresidenta del Comité Directivo del PRI en la Ciudad de México acusó que el juez de Control, Felipe de Jesús Delgadillo Padierma, sobrino de Dolores Padierma, actuó más como ministerio público, faltándole al respeto y burlándose de su mamá; en vez de excusarse del caso al haber un conflicto de interés.“Fue misógino, fue un hombre que no sólo le faltó al respeto a mi madre, sino a su defensa, burlándose, se veía claramente que lo que iba a resolver lo traían perfectamente ya diseñado”, aseveró.Según ella, a la extitular de la SEDATU no se le imputó ningún ilícito grave que involucrara peculado o desvío de recursos, sólo se le procesó por el delito de omisión, es decir, uso indebido del servicio público al no informar a su superior jerárquico (a Peña Nieto) de alguna irregularidad.“Mi mamá no está acusada porque haya desviado recursos, se mencionó por mucho tiempo la Estafa Maestra, quiero decirle que en toda la carpeta de investigación de mi mamá, no obra una sola palabra que haga referencia a esa investigación periodística”, añadió.Además, Mariana Moguel comentó que dentro de las excepciones que marca el Artículo 19 Constitucional de la Prisión Preventiva Oficiosa, el delito que se le imputa a la exfuncionaria federal no está contemplado.“Mi madre no ameritaba ni siquiera pisar un día la prisión de Santa Marta Acatitla”, externó al asegurar que la prisión preventiva atenta contra el principio de presunción de inocencia.