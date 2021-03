Rosario Robles acepta declararse culpable; busca procedimiento abreviado

Lozoya, la Auditoría Superior y el pacto patriarcal: el audio de Rosario Robles

Rosario Robles, ex titular de SEDESOL, acepta declararse culpable de ejercicio indebido del servicio público; presenta su nueva propuesta para solicitar un procedimiento abreviado.



Este martes, Rosario Robles, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social revisó junto con sus abogados la propuesta de la Fiscalía General de la República (FGR) para acceder a un procedimiento abreviado o a un criterio de oportunidad.



Con esto, la también extitular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) busca salir anticipadamente de la cárcel.



El pasado viernes 26 de febrero el juez de control Ganther Alejandro Villar Ceballos difirió la audiencia intermedia que se tenía programada en el caso contra Robles por ejercicio indebido del servicio público en la Estafa Maestra.



Durante la diligencia, la FGR ratificó que al no haber logrado un acuerdo con la imputada, no procede concederle un beneficio como el procedimiento abreviado o un criterio de oportunidad pues Robles se negó a pagar la reparación del daño exigida por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de cinco mil 500 millones de pesos.



Al intervenir, Robles indicó que la FGR jamás la buscó, como previamente le ordenó el juez, y que en todo su proceso se le ha obstaculizado cambiar la medida de prisión preventiva y ahora acceder a un criterio de oportunidad o a un procedimiento abreviado.



“Nadie me visitó en el penal de Santa Martha Acatitla, nadie me ha hecho a mí, Rosario Robles una propuesta, me extraña enormemente las posturas que aquí se han señalado, no sólo por los casos que son públicos que todos conocemos de gente que fue trasladada a un hospital sin pisar la cárcel y quien está en esta misma causa conmigo y que no ha pisado ni un minuto la cárcel porque se le dio el criterio de oportunidad”, dijo.



“Me han obstaculizado en otro momento el poder cambiar mi medida cautelar, el poder acceder a un criterio como sí han accedido otras partes (en el mismo caso)”, dijo.



Señaló que incluso su defensa ha solicitado a la FGR acceder a las otras carpetas de investigación iniciadas por la Estafa Maestra, en las que sí se imputa la firma de convenios irregulares y en las que la ASF no es ofendida, pero que se le ha impedido bajo el argumento de que no tiene interés.