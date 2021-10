Rubén Edel Navarro, nuevo Vicerrector de UV en Veracruz-Boca del Río

El rector de la Universidad Veracruzana (UV), Martín Gerardo Aguilar Sánchez tomó protesta como Vicerrector de la región Veracruz-Boca del Río al doctor Rubén Edel Navarro en sustitución del doctor Alfonso Gerardo Pérez Morales.El cambio se realizó una vez que Alfonso Gerardo Pérez Morales presentó su Cuarto Informe de Labores 2020-2021, cuya labor fue reconocida en su momento por el Rector y el nuevo Vicerrector.Al dar la bienvenida a Rubén Edel Navarro en su nueva encomienda, Martín Aguilar Sánchez destacó que la Vicerrectoría Veracruz-Boca del Río, es una pieza fundamental de la Universidad Veracruzana.“Estoy seguro de que su inteligencia y sensatez no solo sabrán apoyarla sino que además la harán prosperar”.Le pidió acudir con precisión al Programa de Trabajo Por una Transformación Integral de la Universidad Veracruzana, pues en él encontrará rutas perfiladas de cómo transitar hacia una Universidad robusta, vital, incluyente, de cara al futuro y que responda a las demandas actuales y contemporáneas.Y lo instó a desmenuzar con calma la citada propuesta de trabajo y empezar a llevarla a cabo cuanto antes.Ahí el rector priorizó al estudiante como centro de gravedad de la Universidad y propongo hacer de la perspectiva de los derechos humanos, de la equidad de género, que es muy importante, y la sustentabilidad, el marco en el que se inscriben todas las tareas.“También hablo de la importancia de apoyar de manera enérgica a la investigación y al posgrado, y de conseguir que esta dialogue fructíferamente entre sí para elaborar proyectos e intervenciones en el mejor espíritu interdisciplinario y apoyo a la sociedad”.Dijo que la extensión y difusión de la cultura es otra parte que le interesa apuntalar especialmente en su gestión y que es su propósito ofrecer cada vez más y mejores cauces a los artistas y creadores de la Universidad para que puedan desarrollar su talento de forma digna y libre, así como impulsar una idea de cultura socialmente comprometida y sensible a la realidad de los veracruzanos y veracruzanas.Durante su mensaje, el nuevo vicerrector Rubén Edel Navarro se comprometió a contribuir con el plan rectoral de Martín Aguilar Sánchez y asumir los derechos humanos y la sustentabilidad como ejes rectores del cambio.De manera particular invitó a la comunidad universitaria en la región Veracruz-Boca del Río a participar en los foros regionales de consulta recientemente anunciados “para que de manera colaborativa, comprometida y entusiasta podamos nutrir con propuestas los diferentes ejes estratégicos del programa de trabajo 2021-2025”.Recordó que el compromiso con la sociedad es una asignatura permanente de las instituciones de educación superior y que la formación universitaria no culmina al recibir un título sino al retornar con creces el invaluable respaldo que la propia comunidad proporcionó a los egresados; en su caso, agregó: “que mejor oportunidad de hacerlo desde la Universidad Veracruzana y en la región Veracruz, que forman parte importante de la identidad personal y profesional de su servidor”.Rubén Edel Navarro es licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma del Estado de México, maestro en Educación por el Tecnológico de Monterrey y doctor en Investigación Psicológica por la Universidad Iberoamericana, campus Ciudad de México. Es Investigador Nacional nivel I por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), su línea de investigación es Aprendizaje mediado por la Tecnología, a partir del cual ha publicado más de 120 artículos y ha participado como asesor editorial de más de 25 revistas científicas; también es autor de 15 libros publicados en México, Argentina, Colombia, Chile y España.Es integrante del Padrón de evaluadores Conacyt y del Programa para el Desarrollo Profesional Docente de la Asociación para la Acreditación de Certificación de las Ciencias Sociales y de la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica de Argentina; se ha desempeñado como investigador de tiempo completo en la UV donde también ha coordinado el laboratorio para la innovación y el desarrollo regional. Es decano del Doctorado Interinstitucional en Sistemas y Ambientes Educativos en el cuerpo académico Entornos Innovadores de AprendizajeEn la toma de protesta estuvieron presentes las secretarias Académica, y de Administración y Finanzas, Elena Rustrián Portilla, Lizbeth Margarita Viveros Cancino, respectivamente; Rebeca Hernández Arámburo, encargada de la Secretaría de Desarrollo Institucional, además de integrantes del Consejo Universitario Regional.