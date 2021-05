Ruiz Saldaña no cubre los 5 años de docente o investigador para aspirar a Rector de la UV

El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), José Roberto Ruíz Saldaña, quien presuntamente aspiraría al cargo de Rector de la Universidad Veracruzana (UV), se ostenta en su currículum como docente o profesor de la UV, sin embargo, las autoridades universitarias han exhibido que Ruíz Saldaña no es ni ha sido miembro de dicha casa de estudios.Tanto en su ficha curricular disponible en la página del INE como en sus redes sociales, José Roberto Ruíz Saldaña, nativo de la ciudad de Xalapa, Veracruz, refiere haber sido Docente de la Universidad Veracruzana en el año 2021, específicamente, profesor en el Doctorado en Derecho.Sin embargo, el pasado 14 de mayo de 2021, la Universidad Veracruzana, a través de la directora general de Recursos Humanos, Evangelina Murcia Villagómez, estableció en el oficio DGRH/0792/05/2021 que “después de una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos físicos y digitales de esta Dirección General, informa que, al momento de emitir la presente respuesta, no se encontró registro alguno que dé evidencia que el ciudadano José Roberto Ruíz Saldaña ha sido o es personal de esta Casa de Estudios”, lo anterior, ante un cuestionamiento vía de transparencia, en el que se solicitó conocer “si el ciudadano José Roberto Ruiz Saldaña ha impartido clases o realizado investigación en esa universidad. En caso afirmativo, en qué periodos, materias impartidas y/o centro de adscripción”.De igual forma, el director general de Investigaciones de la Universidad Veracruzana, Ángel Rafael Trigos Landa, precisó en el oficio DGI/322/2021, de fecha 18 de mayo de 2021, que “no se encuentra registro que dé evidencia que el ciudadano José Roberto Ruíz Saldaña haya realizado investigación alguna en la Universidad Veracruzana”.De acuerdo con el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana, para ser Rector se requiere, entre otras cosas, tener cuando menos cinco años de servicio docente, de investigación o difusión de la cultura y extensión de los servicios, preferentemente en la Universidad Veracruzana.En ese sentido, Ruíz Saldaña, quien presuntamente aspira a suceder como Rector de la UV a Sara Ladrón de Guevara, no podría acreditar dicho requisito, ya que no sólo nunca ha sido parte de la Universidad Veracruzana, sino que su experiencia docente y de investigación en general no suma ni un año de experiencia.De acuerdo con su currículum público, Ruíz Saldaña señala haber sido profesor de la Universidad de Xalapa durante 2 meses en 2019 y un mes en 2009; profesor en el Tecnológico de Monterrey, Campus Sonora, durante dos meses en 2012; y profesor universitario en la Universidad del Tepeyac durante 5 meses entre 2005 y 2006. Es decir, su experiencia total como docente o investigador en cualquier universidad se reduce a 11 meses, lejos de los 5 años de experiencia que exige la Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana.Por tanto, el incumplimiento de dicho requisito anularía las aspiraciones de Ruíz Saldaña.