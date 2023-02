Rumbo a la Sucesión: vorágine política por venir

“Algo va a pasar en este pueblo; algo terrible”

Aún eran buenos años para el cine mexicano cuando Luis Alcoriza, con la colaboración de Gabriel García Márquez, escribió el guion de la película “Presagio”* (https://www.youtube.com/watch?v=_2RqiiddIzE&t=273s), estrenada en 1975. En ella se narra el fatal cumplimiento del vaticinio hecho por “Mamá Santos”, partera de un pueblo mexicano dominado por la superstición. Todo comienza cuando a “Mamá Santos”, al terminar de asistir un parto, se le rompe la botella de cristal que daba a las mujeres para que, al soplar en ella, facilitaran el nacimiento. No daba crédito ver hecha añicos su amada herramienta de trabajo. La había utilizado desde siempre sin problema alguno, por lo que dicha pérdida no podía significar nada bueno. Llena de espanto, en presencia de la familia y ayudantas, vaticinó que eso era señal de que algo terrible pasaría en el pueblo. Fue tanto su pesar que enfermó, lo cual, para la gente que tanto la respetaba, confirmaba la veracidad del vaticinio. A partir de ahí, la mayoría de los pobladores se va conformando con aquella “verdad”, al grado de reprimir y descalificar a quienes no la aceptaban, provocando una serie de acontecimientos cada vez más graves que no terminan hasta que el pueblo, invadido de buitres, es abandonado por todos. Desde los cerros “Mamá Santos” hace un alto en su carreta y, volteando hacia el caserío, con soberbia y arrogancia dice a la caravana que le seguía: “¡Miren!, ¡lo ven!, les dije que algo malo iba a pasar en este pueblo”. Esta clase de fenómenos son respuestas sociales al principio de autoridad* que responden a determinados estímulos inducidos desde una posición de poder.El título de este trazado no es un presagio; es una lectura proyectiva de lo que ya hace en México “la llamada clase política que está al servicio de una oligarquía rapaz muy corrupta” (AMLO). Esa clase política, presente en todos los partidos, que ha desatado una guerra sin cuartel rumbo a la sucesión presidencial, podría romper la frágil estabilidad actual al recurrir a la maña, la trampa, la mentira, la ilegalidad, la traición, las amenazas y la manipulación. Ordenarán a los ingenieros del fraude, capacitados durante 4 décadas, perfeccionar, la falsificación de actas, el clientelismo electoral, judicializar la política y cooptar representantes y presidentes de casillas. Eso sí, izquierda y derecha, inflamarán los sentimientos patrios convocando a la unidad nacional para salvar a México; del comunismo, dirán los neoliberales; del neoliberalismo, replicará MORENA.Guste o no, AMLO decidirá directa o indirectamente quién será el candidato presidencial de MORENA en 2024. Su nivel de aceptación y legitimidad le confiere la autoridad para ser el fiel de la balanza. Sin embargo, al tener una “caballada” sumamente ambiciosa, neoliberal, un partido dividido y un proceso de selección (encuestas) con evidentes visos de descomposición, las campañas próximas, de no corregir lo anterior, dejarán heridas incurables y agravios que vengar. ¿Cuántas agresiones a políticos habrá de aquí al 2024, si del 2018 al 2021 se registraron más de medio millar?Muzafer Sherif (1906-1988), uno de los creadores de la Psicología Social, realizó experimentos sobre si era posible imponer una norma social determinada. En su obra El Experimento de la Cueva de los Ladrones (1954) al tratar el origen de los prejuicios sociales, demostró que la conducta y los procesos psicológicos de un individuo pueden ser influenciados por otros. Por ejemplo, los fenómenos autocinéticos o efectos camaleón (moverse, reírse, bostezar, etcétera) generalmente son enlaces anímicos (Peter Totterdell) con quienes no rodean, vemos o escuchamos. Actuamos conforme lo hacen otros, involuntariamente o no, sugestionados intencionalmente o no. Esto ha sido útil desde la antigüedad a los poderes establecidos (religioso, político y económico); y, por supuesto, lo es hoy; tanto, que se han desarrollado técnicas psicológicas de manipulación social.Sin descartar la violencia armada, actualmente los poderosos recurren frecuentemente a la llamada “Psicología Oscura”**. Considerada arte y ciencia de la manipulación y control mental, esta psicología se enfoca en los tipos de pensamientos y acciones de naturaleza depredadora, con el objetivo de motivar, persuadir o coaccionar a otros para que actúen de manera que acepten ideas, productos y modelos ajenos como propios. Los políticos y mercaderes, al contratar empresas de mercadotecnia con el propósito de vender un producto, una imagen, un candidato, una ley, aceptan (conscientemente o no) que se empleen mentiras o cualidades magnificadas de lo que ofertan. Así pueden generar conformismo, rebeldía controlada, odios, histeria colectiva, consumismo y creencias prejuiciosas que hacen muy difícil discernir la verdad de la fantasía. De ese modo crean las tendencias sociales que necesitan para conseguir sus propósitos. Los sujetos, manipulados, adoptarán comportamientos (votar) apegados a las directrices definidas por el poder.Grupos, tribus, corcholatas y taparroscas, recurrirán a las técnicas de Psicología Oscura (sabiéndolo o no). Las empresas de propaganda política, (maquinaria impune de manipulación), se encargarán de sembrar en la mente del público la imagen e idea que les pidieron publicitar. Sumergidos en su narcisismo, los precandidatos (salvo honorables excepciones, ¿Noroña?) multiplicarán las pachangas botargueras y el vacío racional vendiendo al electorado promesas redentoras sin sustento. De no transparentarse plenamente las encuestas sucederá lo mismo que con las autoridades electorales, su pérdida de credibilidad restará legitimidad a quien las gane y eso implicará debilidad para gobernar, autoridad disminuida y confrontación social. En lo inmediato, la gente debe saber que las empresas de publicidad (propiedad de la derecha) utilizan una de las técnica de manipulación más letales llamada Gaslighting con el objetivo de hacerles dudar de su propia realidad, confundiéndola.Citando a Fernando Buena Abada, director del Instituto de Cultura y Comunicación y Centro Sean MacBride de la Universidad Nacional de Lanús, “urge una revolución profunda en la producción de la propaganda política, pero ahora en manos de los pueblos”, antes de que la vorágine política se pinte de rojo. Por lo pronto, podría empezarse impulsando un acuerdo o pacto nacional tomando en cuenta a los marginados de siempre, los trabajadores y las organizaciones populares. En lo inmediato, la botella (confianza y credibilidad) que ayudaba a bien parir se ha roto; su reconstrucción, aunque muy difícil, nos convoca a todos.-------------------*Especie de adivinación de la cosas futuras por medio de señales que se han visto, sentido o intuido.*Mamá Santos, explota conscientemente o no, su papel de matrona que todos reconocen y aceptan.**Libro “Manipulación y Psicología Oscura”, Alejandro Mendoza; 2019.