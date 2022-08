Rumor de bursatilización es sólo un “borrego”, califica Frente Estatal en Defensa IPE

El integrante del Frente Estatal en Defensa del IPE, Jesús Arenzano Mendoza, consideró que el rumor sobre la bursatilización de los recursos de la reserva del instituto sólo es un "borrego" que lanzó alguien tras observar las mejoras económicas del organismo pensionario."Creo que es un rumor y no sé de dónde salga. Que yo sepa no se ha planteado nada al respecto, aún y cuando hubiera alguna intención se sabría algo", dijo.El también profesor jubilado señaló que el IPE va bien y por ello no falta "quien quiera meter zancadilla".Además comentó que bursatilizar el dinero del IPE sería lo mismo que hizo en otras áreas Fidel Herrera, pero en dado caso que hubiera una propuesta de ese tipo, como Frente, se opondrían totalmente."Creo que es un rumor de esos que sueltan y que conocemos como borregos en la lucha política, pero espero que eso no sea cierto".Es de recordar que el dirigente de la sección 56 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, José Reveriano Marín Hernández, quien también es integrante del consejo de administración del IPE, en reciente entrevista descartó una posible bursatilización del fondo de pensiones.Incluso dijo que no se permitirá que ninguna inversión ponga en riesgo las pensiones de la reserva técnica.