Sábado de danza en el IMAC; presentan “El Verde es Vida” y “Mi Amigo es Pipo”

Poco a poco, los integrantes del gremio artístico reinician labores. "Es importante reactivarnos, regresar al escenario como artistas, gritar al público que venga a vernos, que seguimos trabajando a pesar de la pandemia, que estamos de vuelta", expresó Jorge Córdoba, artista que reinicia sus presentaciones ante el público.El grupo Colectivo de Juguete presenta para este sábado, a las 19:00 horas en el IMAC, “Mi Amigo es Pipo”, obra de Jorge Córdoba donde colabora Luis Vallejo, al manejar un títere, así como la voz en off de Braulio Escamilla.Función de danza sabatina, organizada por On Danza Radio, en la que participan Crónico, Artífice y Colectivo de Juguete, en el auditorio del IMAC a partir de las 19:00 horas. Los boletos se pueden adquirir en taquilla, una hora antes de la función.El grupo Colectivo de Juguete aparece en escenario con “El Verde es Vida”, versión con soldaditos como Toy Story, en la que Jorge Córdoba empezó a jugar con la plástica, con la danza, “me gustó más la línea narrativa, sin lo conceptualizada que maneja la danza contemporánea, sin la línea teatral que cuenta un cuento”.“Mi pasatiempo es escribir cuentos, historias que después llevó a escena, en mis trabajos no sólo trato de buscar al público infantil, también a buscar al niño que lleva todo adulto dentro. Entre los niños, la escena con juguete, momento en que todos nos podemos acomodar y jugar como queremos”.Fue en el año 2014 en que Jorge Córdoba presentó su primera obra, el nombre de Colectivo de Juguete empezó a manejarse desde 2018.“Realmente fue en el año 2008 cuando inicié mi carrera artística. Primero como bailarín de show bussines, con cierto profesionalismo manejaba técnicas de jazz, ballet, hip hop y danza contemporánea. Cuando decidí que esto era lo mío, hice las cosas de manera profesional, por eso ingresé en el año 2010, tener una formación académica en la Facultad de Danza Contemporánea de la UV”.“En esa época ya había bailado en Ciudad de México, en Puebla. Colaboré para proyectos independientes y para algunas compañías de danza. Momento en que lo que hacía, no era un hobby, que debía convertirme en profesional, que había una universidad que daba la carrera para conseguirlo”.“Mi Amigo es Pipo” es la historia de Pipo, un personaje que vive feliz, a veces triste, que tiene amplia gama de sentimientos pero que no se da cuenta en qué momento los detona, hasta que escucha una voz interna que lo cuestiona.“Descubre lo que necesita, se da cuenta que necesita un amigo, un abrazo, esa energía, sentimiento acogedor que sólo es otorgada por un amigo”.