Sabíamos que nos vigilan; preocupa que sea la SEDENA: Brujas del Mar

El espionaje a colectivas feministas no es una sorpresa, pero sí preocupa que sea por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), manifestó Arussi Unda, vocera de “Las Brujas del Mar”, esto tras revelarse en los documentos de “Guacamaya Leaks” que esta agrupación es también vigilada.Resaltó que sabían que sus teléfonos celulares fueron intervenidos e incluso han sufrido “hackeo” de sus cuentas electrónicas personales y de la página de Facebook de la colectiva que cuenta con proyección internacional por la movilización generada por un día sin mujeres.“No nos vino a agarrar en curva. Si acaso fue confirmarlo, porque también hay que recordar –y lo tenemos documentado en nuestras redes sociales– en el 2021 trajimos mucho el tema de la persecución a activistas feministas no solamente en Ciudad de México sino en varias partes del país. No nos sorprende pero sí nos preocupa porque si bien teníamos una idea que esa persecución venía de un aparato del Estado, no sabíamos que era de la SEDENA, es lo único que es información nueva”, dijo.Arussi Unda detalló que incluso en varias ocasiones las han responsabilizado de movilizaciones en la Ciudad de México, cuando ellas se encuentran en otro punto del Estado.Asimismo, cuestionó que las consideren una de las 15 colectivas de mayor incidencia en la CDMX, cuando su sede está en Veracruz-Boca del Río.“Es algo que lamentablemente no sorprende. Nosotras desde el 2020 venimos documentando algunas acciones que se nos hicieron bastante sospechosas. Yo en lo particular sabía que en ocasiones intervenían mi teléfono celular (...) el 14 de febrero del 2020 la C5 de la Ciudad de México nos señaló de convocantes y responsables de la toma del Palacio Nacional en la Ciudad de México”.No obstante, consideró que no siente que exista persecución para las Brujas del Mar toda vez que en Veracruz se les ha permitido expresar sus inconformidades.“Realmente aquí en donde vivimos estamos de lo más tranquilas. Se respeta nuestros derechos a la manifestación. No hemos tenido problemas. Nosotras tratamos de conducirnos con respeto y apegadas a la Ley (…) en nuestro particular punto de persecución no lo sé, espero que no”, finalizó.