Sabo Romo invita al “Rock en tu idioma Sinfónico”, en Boca del Río

El concierto “Rock en tu idioma Sinfónico” llegará a Boca del Río el próximo 25 de noviembre con exponentes de este género en México.El encargado de hacer la presentación fue el exbajista de Caifanes, Sabo Romo, quien invitó a ser partícipes de este espectáculo que en los últimos cinco años se ha presentado en varias ciudades del país.La Orquesta Filarmónica de Boca del Río, dirigida por Humberto López, acompañará a los artistas pero además se contará con invitados especiales como Cecilia Toussaint, Héctor Quijada de la agrupación “La Lupita”, Piro de “Ritmo Peligroso”, María Barracuda, entre otros.Sabo Romo resaltó la fusión de estos dos géneros musicales que se acercarán a los veracruzanos en un espectáculo en vivo.“Invitar al público a algo diferente, sabes, no pensar necesariamente que el tema de la Orquesta o de lo Sinfónico, o la música clásica le quita peso al rock and roll, o viceversa, que el rock and roll le puede quitar peso a una interpretación magnífica de músicos de primer nivel, es una fusión que nos parece que logra emocionar de muchas formas y desde diferentes trincheras", dijo en rueda de prensa.El show “Rock en tu idioma” se ha realizado con éxito en los últimos años y se ajusta de acuerdo con las agendas de los artistas que participan.La presentación se realizará en el Foro Boca el 25 de noviembre."Hay diferentes aristas en cuanto a esto, y creo que es importante tener está posibilidad de acercar a mucha gente que tal vez no ha visto una Orquesta en vivo, hemos hecho Teatro del Pueblo, hemos girado por todo el país, prácticamente hemos hecho más de 100 fechas en los últimos 5 años”.El bajista, anticipó que para alistan el “Rock en tu Idioma Sinfónico 3”, en el cual participarán Los Amigos Invisibles, Dr. Shenka, Rubén Albarrán, Richard Clayderman yJonás de Plastilina Mosh.