Los pescadores de las 4 cooperativas de Veracruz continúan sacando sus lanchas ante el inminente impacto de Grace como huracán categoría 1 en costas de Veracruz, afirman que aún en tierra sus embarcaciones resultan afectadas, no obstante, están más seguras que en la mar.



Isabel Pastrana comentó que son 120 las lanchas de pescadores en el muelle y que no todas podrán resguardarse, algunas se trasladan a bodegas y otras las acomodan a media calle del bulevar Manuel Ávila Camacho.



"Se hunden las lanchas, los sensores. Aquí son como 120, no todas van a ser retiradas, se dañan sacándolas, si las dejas el riesgo es mayor puede haber pérdida total, se rompen a la hora de sacarlas, se rompe la fibra de vidrio con el cemento".



La preocupación, además del resguardo de sus embarcaciones, es que pasarán por lo menos diez días antes de que puedan regresar a trabajar, en tanto, no habrá sustento para ellos.



"Una embarcación es el sustento de 2 a 3 familias. En el conocimiento que tengo con 40 años de pescador, serán como 8 a 10 días, en lo que se quita la marejada y las vamos echando al agua paulatinamente y si se afectó alguna, repararla".



Pero sacar las lanchas no será suficiente, los pescadores montarán guardias toda la noche, incluso durante el ingreso del fenómeno natural, para asegurarse que sus embarcaciones estén protegidas.