Sacerdote de Coatepec afirma que pornografía hace ver a la mujer como objeto

El sacerdote de la Iglesia de San Jerónimo en Coatepec, Quintín López Cessa, lamentó que los jóvenes y niños tengan acceso a la pornografía, la cual, dijo, hace ver a la mujer como un objeto, de ahí que vengan tantos abusos hacia ellas.



Refirió que se trata de una adicción en la que pueden caer los adolescentes e incluso los niños, orillándolos a tener sexo con cualquier persona.



“En Europa y Estados Unidos, ya hay grupos de autoayuda de pornógrafos anónimos, siguiendo los mismos pasos para salir de la problemática, se está haciendo una adicción casi imposible de dejar, ojalá lleguen pronto acá, porque se empieza desde niños, la pornografía es excitar y los adolescentes tienen sexo con quien se deje”, detalló.



Y es que dijo que a pesar de ser una grave problemática, ninguna autoridad hace nada al respecto. En este sentido refirió que los feminicidios se registran porque la mujer no es respetada.



“Están los feminicidios, estamos llenos de pornografía y nada se regula, alguien que es adicto no pensará en la mujer como una hermana o en una madre, es la presentación de la mujer como un objeto y hay tanto abuso. Que quede claro yo no estoy diciendo que la mujer sea un objeto, pero la pornografía hace ver que el otro sea algo para satisfacer”, sostuvo.