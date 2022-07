Sacerdote deja como legado la “Casa Santa Ana”, en Boca del Río

Tras casi 11 años de estar al frente de la Iglesia de Santa Ana en Boca del Río, el presbítero Cecilio Herrera dejará la titularidad de la parroquia porque será transferido a la Reserva Tarimoya, en la zona norte de Veracruz.El párroco es querido por la comunidad porque fundó la “Casa Santa Ana”, la cual ayuda con despensas a boqueños vulnerables, a familiares de pacientes del Hospital de Boca del Río y da asilo y alimento a los migrantes que pasan por este territorio.Recordó que este proyecto surgió a raíz de una situación de violencia y con la finalidad de ayudar a la comunidad.“Todo fue a partir de un secuestro. La noche que me anduvieron trayendo los secuestradores –yo no era el secuestrado, fue una persona de la comunidad–. Esa noche que yo me ofrecí para pagar el secuestro, los secuestradores me anduvieron trayendo y surgieron en mí sentimientos encontrados y la pregunta de por qué estamos así y en ese momento dije: ‘No es momento de quejarse, sino de ponerse a trabajar’. Y así surgió el proyecto ‘Casa Santa Ana’”, dijo.Pese a que cambiará de parroquia, afirmó que ‘Casa Santa Ana’ seguirá operando a través de un patronato.“Todas las obras de Dios permanecen hasta el final, nosotros sólo somos medios, Dios es quien la consolida”.El padre Cecilio Herrera, ahora estará al frente de la parroquia Jesús Buen Pastor de la Reserva Tarimoya 28 de julio.