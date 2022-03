Sala Regional del Tribunal Electoral confirma anulación de elección por PAN Veracruz

La Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) validó la anulación de la elección interna del Partido Acción Nacional (PAN) en Veracruz, determinando que el Órgano Interno del partido debe reponer el proceso y definir las planillas participantes.Lo anterior al declarar infundada la pretensión de restituir la elección en donde participe únicamente una planilla, de ahí que el partido deberá adoptar medidas para garantizar las etapas de selección interna.“Son infundados los agravios de los integrantes de la planilla que solicitó recomposición al considerar correcta la revocación porque la Comisión no puede obviar etapas propias del procedimiento como la sustitución del candidato a presidente por una persona que no obtuvo las firmas en la etapa prevista y se considera que a reponer el procedimiento el Tribunal no vulnera la autodeterminación del partido ni la voluntad de la militancia dado que se restituyó el orden de las cosas”, señala el proyecto que observó los juicios ciudadanos 38, 39 y 40.Cabe recordar que en la elección anulada resultó ganador Federico Salomón, sin embargo, los resultados fueron impugnados por Joaquín Rosendo Guzmán Avilés y ambos aspirantes ahora buscaban competir sólo un candidato.“Ninguna de las dos partes tiene razón ya que la Comisión Nacional Permanente tiene atribuciones para resolver cuestiones no previstas pero esa discrecionalidad no implica arbitrariedad”, señaló la magistrada.Federico Salomón quedó como candidato al sustituir a Tito “N”, quien fue detenido el 27 de noviembre de 2021 por presuntas irregularidades en su paso por la alcaldía de Tierra Blanca.La magistrada agregó, que en el caso de la sustitución de Tito “N” por Federico Salomón, no se comprobó que dicha persona contara con la expresión personalísima a su favor de la militancia a la hora de registrarse.Por ello, se decantó porque de manera interna el PAN realice la recalendarización de la elección con la vigilancia de que los aspirantes cuenten con apoyo correspondiente.En la sesión se ratificó el fallo del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) del pasado 16 de febrero, instancia que también determinó que se violentó la Ley Interna del partido y que sus resultados fueron inválidos.De esta manera los magistrados de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobaron por unanimidad el proyecto de Eva Barrientos Zepeda.Tito “N” fue detenido el 28 de noviembre previo a la elección de dirigente estatal del PAN por los presuntos delitos de abuso de autoridad.La planilla de Federico Salomón controvirtió la sentencia del TEV que revocó la resolución de la Comisión Nacional de Justicia que había confirmado la recomposición de la planilla encabezada por Tito “N”, sentencia que ordenó reponer el proceso hasta el momento en que se acreditó el acto irregular, señalando que es necesario acreditar el apoyo de la militancia.