Sala Regional Electoral devuelve el triunfo a Paty Lobeira; tira fallo del TEV

Los magistrados de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) devolvieron el triunfo a Patricia Lobeira Rodríguez, como Alcaldesa electa del puerto de Veracruz.Esto luego de que revocaran la sentencia emitida por el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), que había declarado la nulidad de dicha elección, los resultados de la misma y la entrega de la constancia de mayoría a la excandidata de la coalición PAN-PRI-PRD.Durante la sesión pública, celebrada la tarde de este lunes, los integrantes del órgano jurisdiccional concluyeron que sus homólogos locales validaron indebidamente las pruebas aportadas por MORENA, su excontendiente, Ricardo Exome y los partidos inconformes con la victoria de Lobeira Rodríguez.Y es que al discutir las impugnaciones presentadas por el blanquiazul, la otra vez Edil electa, así como por el Movimiento de Regeneración Nacional, acusaron a los integrantes del TEV de admitir pruebas supervinientes, que no fueron presentadas en el primer recursos de inconformidad, por lo que actuaron con “flexibilidad” para aceptarlas.En particular, la magistrada Eva Barrientos Zepeda se refirió al supuesto audio del actual presidente municipal, Fernando Yunes Márquez, que llamaba a votar a favor de la postulada por la alianza opositora; porque aunque MORENA tenía plena certeza del mismo, no lo adjuntó en su alegato original, sino posteriormente.“No queda acreditado de manera fehaciente la supuesta participación del actual Alcalde y por ende, tampoco la vulneración al principio de equidad de la contienda, que haya impactado en la validez de la elección”, consideró al intervenir en la plenaria, argumento que también fue compartido por sus homólogos, Adín Antonio de León Gálvez y Enrique Figueroa Ávila.Los tres magistrados regionales votaron por unanimidad para declarar como inoperante la supuesta violación a la veda electoral por parte de Fernando Yunes Márquez; porque así ya se había resuelto en un procedimiento especial previo.Asimismo, desestimaron el alegato de MORENA de que se cometió fraude a la Ley con la marcha en favor del excandidato Miguel Ángel Yunes Márquez, cuando se resolvió quitarle la postulación y dársela a su esposa, Patricia Lobeira.“Miguel Ángel Yunes Marquez en su carácter de ciudadano goza del derecho fundamental de participación política previsto en el artículo 35 de nuestra Constitución, porque no existe impedimento para que exprese manifestaciones en apoyo a la candidatura de su esposa”, acotó Barrientos Zepeda.Al igual que ella, de León Gálvez y Figueroa Ávila coincidieron en que las conductas de supuesta parcialidad en favor del PAN por parte del presidente del Consejo Municipal del OPLE en el puerto de Veracruz, Roberto Castillo Gutiérrez, no constituyen irregularidades y por tanto las actividades desarrolladas por dicho funcionario durante la sesión de cómputo municipal se hicieron sin afectar los principios rectores de la materia electoral.Por otro lado, recordaron que tampoco quedó acreditado el rebase de topes de gastos de campaña por parte de la abanderada de la coalición PAN-PRI-PRD, pues así lo determinó el Instituto Nacional Electoral (INE) al fiscalizar nuevamente sus gastos por orden de la propia Sala Xalapa.Los togados regionales señalaron que la declaratoria de nulidad de la elección, establecida por mayoría de votos de los magistrados del TEV (Roberto Eduardo Sigala Aguilar y Tania Celina Vázquez Muñoz), no fue emitida conforme a derecho.“Lo procedente es revocar la sentencia del tribunal local y declarar la validez de la misma”, refrendó Eva Barrientos, por lo que con la votación a favor de devolverle el triunfo a Patricia Lobeira Rodríguez, le ordenaron al Consejo General del OPLE hacer la asignación de las Regidurías en el Ayuntamiento de Veracruz conforme la votación obtenida por cada partido.