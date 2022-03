Sala Tlaqná ofrece concierto de Haydn y Kraus, en Xalapa

La noche de este viernes, la Orquesta Sinfónica de Xalapa (OSX) presentará el concierto “Del galante al grotesco y el Sturm Und Drang”, programa que mezcla diferentes corrientes artísticas que trascendieron en la historia y temas de la música; cuyo recital será encabezado por el director internacional Rafael Palacios.Con la presencia del reconocido Yahel Felipe Jiménez López como principal de violoncelos, este recital de la Sala de Conciertos Tlaqná presenta dos piezas del compositor austríaco Joseph Haydn y cierra con la “Sinfonía VB.142” de Joseph Martin Kraus.De acuerdo con comentarios ofrecidos por el maestro Rafael Palacios sobre el repertorio de esta noche, la selección de composiciones obedece a un propósito que contrasta estilos de gran significado para la tradición musical de Europa.Este concierto muestra formas distintas de percibir y materializar el arte melódico. “La Sinfonía 39 o Tempesta di mare” de Joseph Haydn regala sonidos bellos, de actitud galante, donde el escucha experimenta sensaciones que le distienden del tiempo y lo transportan a un escenario rodeado de arte, como en el periodo de la Ilustración de occidente; los sonidos se mezclan para lograr un efecto que sorprende a través de continuos saltos que van de lo sencillo a lo virtuoso inesperadamente.Sobre Martin Kraus, el director explica que es un compositor poco conocido pero muy especial; nació 6 meses más tarde que el consagradísimo Mozart y murió apenas un año después, lo que lo convierte en un contemporáneo directo del genio que más atención ha recibido de los reflectores históricos. El talento y la capacidad de Kraus lo hicieron conocer al compositor Christoph Willibald Gluck, a quien él admiraba. Gluck, figura trascendental para el género de la época, se expresó del joven Joseph como uno de los genios musicales más prometedores, halago que Mozart jamás recibió de su parte.Palacios describe a Kraus como un músico enérgico cuya obra despierta emociones de ímpetu. La sinfonía seleccionada para esta noche guarda además un aura de misterio especial, ya que es una pieza que su compositor no pudo presentar, pues murió una semana después de haber concluido hasta el último de sus detalles.De Hayden, menciona Palacios, se sabe que su música es una muestra de emociones contrastadas. Ya desde su origen, “Tempesta di mare” representa esa dualidad que confunde emociones, pues mucho tiempo se adjudicó su existencia a otro violoncellista y no fue sino hasta 1951 que se encontró el manuscrito original escrito por Haydn.En Xalapa, las composiciones de estos dos autores serán interpretadas por primera vez en punto de las 20:30 horas. El elemento “Sturm und Drang” que rige al concierto hace referencia al conjunto de emociones humanas que dan fuerza a la capacidad creativa de ambos compositores, donde convergen la sensación de angustia, el temor, el poder y hasta lo violento.La internacional trayectoria de Rafael Palacios lo ha llevado a convertirse en un especialista del “Sturm und Drang” y se ha encargado de dar a conocer este estilo al público de la OSX desde el 2014. El maestro Palacios pasa tiempo en Europa, China y América Latina usando su experiencia para apoyar en el desarrollo de habilidades interpretativas para profesionales de la música; también ha laborado en el Conservatorio Nacional Superior de Música y Danza de París, donde diseñó el Seminario de análisis retórico-musical aplicado.Yahel Felipe Jiménez López, nacido en Pachuca, Hidalgo, recibió educación musical de su madre a partir de los tres años. Sus 12 años de trayectoria lo han hecho colaborar con algunas de las orquestas más importantes del país y ha tocado en las salas de conciertos más destacadas de América. Actualmente lleva el violoncelo principal de la OSX.La Universidad Veracruzana y su dependencia de Difusión Cultural recuerdan este y todos los conciertos que la Orquesta Sinfónica de Xalapa presenta cada noche de viernes durante su temporada. Además, el director invitado de esta noche habló acerca del valor que este tipo de música, denominada común y a veces erróneamente como clásica, tiene para la sociedad:“No sólo de pan vive el hombre, como se dice. Desde la edad media la práctica de las artes liberadoras es parte fundamental de la educación en la sociedad. Ha sido respaldado por reyes, la iglesia y los gobernantes desde hace siglos. Prescindir de la música es ir en contra de la evolución natural de la sociedad. La música ejercita diferentes partes neuronales que ayudan en muchas cosas. Cuando se escucha con atención, se ordenan pensamientos, sensaciones…movimientos que benefician a la especie. 'La música calma a las fieras', porque potencializa todas las emociones.”Finalmente, el director celebró la oportunidad de realizar conciertos presenciales, pues “a nivel energético tienen un valor mucho más alto”. Con lo presencial se garantiza que el público no se desconecte de la música, cuyo valor es esencial. “La música viva siempre comunica más al público”, concluyó.