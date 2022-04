Saldo Rojo: En sólo 3 días, al menos 9 murieron ahogados en Veracruz

Al menos nueve personas murieron ahogadas en municipios del estado de Veracruz desde el pasado viernes, en estas vacaciones de Semana SantaUno de los casos fue en San Andrés Tuxtla, donde el pasado sábado un hombre de 62 años murió, mientras que otra más fue rescatada, luego que fueran arrastrados mar adentro por una ola, en la playa de Arroyo de Lisa, en San Andrés Tuxtla.El hoy finado fue identificado como Héctor Alejandro López, mientras que la persona que fue escatada y la cual presuntamente es yerno del antes citado, responde al nombre de Sergio Cruz Cabrales, de 42 años, ambos originarios del Estado de México.Las primeras versiones indican que ambos hombres se encontraban disfrutando de un rato agradable, cuando el más joven fue arrastrado por la corriente, lo que llevó a su suegro a intentar salvarlo, sin embargo, minutos después desaparecieron los dos por unos momentos.Por su parte elementos de la Compañía Marítima de la Fuerza Civil se adentraron a las aguas del mar y lograron rescatar a las dos personas, las cuales fueron llevadas a la zona de playa, donde uno de ellos desafortunadamente no tenía signos vitales.Mientras tanto dos jóvenes perdieron la vida en playas del municipio de Alvarado, reportándose el primer caso el pasado viernes, cuando un joven de 18 años de edad se metió bañar a la zona de playa El Canal, donde únicamente está habilitada para la pesca.Este caso ocurrió cerca de la carretera federal 180, tramo Paso del Toro-Alvarado, donde el joven originario de Tulancingo, Hidalgo, se metió al lugar en compañía de su familia, sin conocer la peligrosidad de la zona.Fueron pescadores quienes se percataron que cuatro personas estaban siendo arrastradas por una ola, por lo que procedieron a rescatarlos, sin embargo, uno de ellos no logró salir debido a que se atoró en una red de pesca.Cuando el joven fue rescatado, ya nada pudieron hacer debido a que este ya no tenía signos vitales.El segundo caso fue reportado la tarde del sábado cuando un joven de 22 años, originario de Puebla, murió ahogado en la playa de Antón Lizardo.En este segundo caso perdió la vida Irving Hernandez Herón, quien desapareció repentinamente ante los ojos de su novia y de su papá.La pareja sentimental del hoy finado indicó que de pronto dejaron de verlo y fue cuando preocupados solicitaron el auxilio de los rescatistas encargados de la seguridad de los bañistas.Minutos después el joven fue hallado inconsciente y lo llevaron a la orilla, donde los socorristas intentaron reanimarlo, sin embargo, este ya no respondió y fue diagnosticado muerto por asfixia por inmersión.Por otro lado, en el municipio de Actopan, un hombre de 35 años y originario de Xalapa, pereció en la Playa de La Mancha, luego que presuntamente intentó rescatar a sus dos menores hijas que se estaban ahogando.La respuesta de varias personas no se hizo esperar y lograron rescatar a las dos menores, sin embargo, el papá de estas desapareció durante varios minutos.Socorristas de Protección Civil acudieron a su auxilio y lograron llevarlo a la zona de playa, sin embargo, este no logró sobrevivir pese a que intentaron reanimarlo durante aproximadamente 30 minutos.Otro caso más fue el ocurrido el pasado viernes en el municipio de Tecolutla, donde un joven turista originario de la Ciudad de México, murió ahogado al no atender las recomendaciones de Protección Civil.El joven de 20 años de edad, murió en las inmediaciones de las escolleras de la Playa Norte, lugar donde está prohibido el ingreso para los bañistas.Se dio a conocer que el hoy finado quien tenía su domicilio en la alcaldía de Iztapalapa de la Ciudad de México, había ingerido bebidas alcohólicas y también alimentos.Una vez que fue rescatado el cuerpo los socorristas nada pudieron hacer, debido a que ya no tenía signos vitales.Mientras tanto en un balneario conocido como “El Rincón de las Doncellas” situado en el municipio de Nogales, otra persona del sexo masculino dejó de existir, luego que se metiera a nadar, luego de haber ingerido bebidas alcohólicas.En este caso ocurrido el pasado sábado, socorristas acudieron al auxilio de esta persona, pero únicamente certificaron su fallecimiento, luego de varios minutos de haber permanecido bajo el agua.Y un en el municipio de Xico, otro hombre murió, luego que cayera a una poza, esto en un río que se localiza en Xico Viejo.Lo anterior ocurrió la tarde del sábado, cuando un joven y su familia, además de amigos acudieron al río para pasar un rato agradable.Testigos indicaron que pronto el joven resbaló y cayó a la poza conocida como “Paililla” y ya no salió, por lo que solicitó el auxilio de rescatista, quienes lo sacaron del lugar, pero ya no tenía signos vitales.Y en el municipio de Cazones de Herrera dos menores de edad murieron, luego que se metieran a un río y se ahogaran ante la presencia de una de las progenitoras de las niñas y otras personas, que nada pudieron hacer para salvarlas.Este trágico incidente se registró la tarde del sábado en el río Cazones, a la altura de la comunidad La Curva, donde perdieron la vida las menores, Natalia Paola, de 9 años y Lucero de 10 años.Las autoridades informaron que este hecho ocurrió en una zona donde una maquinaria se encuentra llevando la extracción de grava, por lo que la profundidad del lugar no es apta para acudir a bañar.Se dio a conocer que las menores acudieron al sitio en compañía de una de sus progenitoras, la cual no habría sido alertada de la peligrosidad de la zona.Los cuerpos de las menores fueron rescatadas y posteriormente trasladadas al SEMEFO por las autoridades ministeriales para realizar lo correspondiente de ley.