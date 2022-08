Sale Director de CMAS Xalapa; se nombrará encargada, revela Ahued

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, reveló que renunció el director de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) de Xalapa, Alejandro Maupome Riaño, y este mismo miércoles se designará a una encargada de despacho.“Muy buen trabajo del Director, hoy él decide por cuestiones personales emprender algo más y está en su derecho, pero provisionalmente tendremos una ingeniera maravillosa que quedará como encargada”, dijo en entrevista la noche de este martes, al detallar que dicha encargada permanecerá mientras se define la terna para sustituir oficialmente Maupome Riaño.Y es que el munícipe llegó al bloqueo del bulevar Diamante que encabezaron vecinos de la Unidad FOVISSTE debido a que desde hace dos meses enfrentan desabasto a pesar de contar con tanques para la zona que ellos mismos pagaron, por lo que exigen saber si otros sectores están conectados.Durante su diálogo con los inconformes, Ahued Bardahuil aclaró que pese al cambio en la Dirección, la CMAS no deja de trabajar. Asimismo, aseguró que el organismo se va a modernizar.“CMAS con él y sin él (Maupome Riaño) y con mucha va a funcionar (...) vamos a hacer unos afines en CMAS porque vamos a modernizar el organismo, vamos a trabajar poco a poco, van a ver que va a tener una dinámica diferente, pero bueno, también el sistema de operación de esta cambiando, espero en enero tenerlo más moderno.“Estamos invirtiendo recursos importantes en la red de agua, estamos eficientando la administración”, dijo.Por otra parte, ante los reclamos de vecinos, el edil garantizó que este mismo día comenzaría a normalizarse el servicio de agua y pidió a los presentes buscarlo directamente si la situación de repite, señalando que cerrar calles no soluciona nada.—Vamos a revisar con mucha seriedad lo que tenemos, como nos vemos en mediano y largo plazo y que veamos cómo vamos a resolver este proceso. De entrada, el día que (…) nos vuelva a pasar (la falta de agua), qué hacemos, ¿cómo los atiendo?—Volvemos a cerrar la calle, pero ahora Ruiz Cortines —dijeron los vecinos.—Si cerrando toda la ciudad cae el agua yo voy con ustedes a cerrarla, digo, si el agua llegara, yo voy y cierro con ustedes, me la ponen muy fácil, pero no es cierto —respondió el edil.Por último, pidió a los vecinos formar una comisión para atender de fondo el problema de esta zona.“Voy a sentarme con todos los técnicos, con ustedes y hacer una minuta concreta de qué medidas (vamos a aplicar)… mañana mismo. (…) Seguramente el problema… no quiero que se suscite y se piense que estamos jugando, vamos a ver el diagnóstico general cómo está la fuente que tenemos de acá (…) Todo es Pixquiac.“Entonces hay que ver al presente, al mediano y al futuro la toma del Pixquiac para acá y cómo revisar, si necesitamos hacer más tanques o hacer técnicamente algo pero que estemos todos conscientes”, dijo.