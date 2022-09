Salgan a divertirse pero controlen ingesta de alcohol: Hugo Gutiérrez Maldonado

El secretario de Seguridad Pública (SSP), Hugo Gutiérrez Maldonado, dio a conocer que la persona de origen guatemalteco detenida tras el enfrentamiento en Cerro Azul, no ha confesado si pertenece a alguna célula del crimen organizado; sin embargo, precisó que normalmente se trata de personas de la delincuencia común."Hasta ahorita no nos ha dicho. Como digo, son células de la delincuentes, pero hasta ahorita no nos ha dicho que pertenece a algún grupo", comentó en entrevista en el centro de Xalapa.Comentó que tras el operativo, el extranjero se rindió y les fueron aseguradas armas largas, descartando que por esta situación se haya decidido suspender la ceremonia del Grito en ese municipio."En Cerro Azul no tenemos notificado que se vaya a suspender", expuso al comentar que desde que llegó la actual administración estatal el número de denuncias 089 empezó a funcionar y la situación ocurrida en esa demarcación se dio después de recibir una llamada alertando sobre personas armadas, con las que se dieron los intercambios de disparos, aprehendiendo al guatemalteco."Ya fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República, ya tienen delitos de fuero común, ellos desglosarán a la Fiscalía General del Estado, tenemos detenidos y armas", reiteró Gutiérrez Maldonado.Al igual que su homólogo de la Secretaría de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, comentó que únicamente en dos municipios está pautado que no se dé la ceremonia de forma presencial, sino virtual, principalmente por temas presupuestales y decisión de sus Alcaldes."Invitamos a la población que salga a divertirse, que la seguridad en Veracruz se encuentra garantizada, somos de los lugares más seguros en el país. Que salgan a divertirse pero que controlen la manera de tomar, solamente, pero fuera de ahí que salgan a divertirse", comentó.El titular de la SSP enumeró que más de 5 mil 500 policías cuidarán las ceremonias en todo el territorio veracruzano, con el apoyo de más de 650 unidades, y en coordinación con las fuerzas federales y municipales respectivas.Sobre si la colocación de vallas alrededor del Primer Cuadro de Xalapa no podría impedir que en caso de una emergencia, como la ocurrida en 2019, se pueda atender rápidamente o se pueda desalojar a las personas; el Secretario dijo que todo está revisado por personal de Protección Civil."Esperemos que no se dé ninguna y que sea una fiesta donde estemos bien orgullosos de ser mexicanos", destacó.