Salinas Pliego pide apoyar a AMLO ante oposición "fifí"; repudia aislamiento ante virus

Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, pidió apoyar al presidente Andrés Manuel López Obrador ante las críticas de la "oposición fifí", en el marco del coronavirus o COVID-19.



"Hay que apoyar al Presidente, aquí conviene mucho que la oposición 'fifi' se modere porque la alternativa del aislamiento es la rapiña y la violencia social", dijo el empresario en un evento, en el que señaló que hay presiones a AMLO para hacer un confinamiento al que llamó "lock down", como el que se hace en las cárceles estadounidenses cuando se cierran las celdas de los reos.



Salinas Pliego aseveró que "paralizar toda la economía de tajo significa hambre y por lo tanto, dentro de poco se desatará la delincuencia, la rapiña y el caos".



Durante esta semana, se han registrado convocatorias para realizar robos masivos en tiendas departamentales y ya se han registrado saqueos en tiendas Elektra, la cual es parte de Grupo Salinas.



"Como van las cosas parece que no moriremos por coronavirus, sino de hambre. En México, la inmensa mayoría no vive de un sueldo, no vive de sus ahorros, ni del gobierno, la inmensa mayoría vive al día, de manera que si la mayoría de la población deja de generar ingresos hoy, simplemente mañana no tiene qué comer", indicó.



En su mensaje, el empresario lamentó que haya "calles vacías, todo cerrado, escuelas vacías, parques sin gente. Esto no puede ser", pues puntualizó que los "datos duros del virus" son que aunque "es muy contagioso", "sabemos que te da y te recuperas y desarrollas inmunidad" y que "afecta más a ancianos y a quienes tienen problemas previos de salud".



"Este virus existe sin duda pero no es de alta letalidad, debemos olvidarnos de la ecuación equivocada de que virus es igual a muerte. No es cierto", señaló el empresario.