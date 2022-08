Salud debería ser más prioritaria que torre de oficinas del Gobierno: PAN Veracruz

El dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Federico Salomón Molina, criticó que el Gobierno del Estado pretenda destinar 100 millones de pesos en la torre "Orgullo Veracruzano", pues a su decir hay obras más prioritarias y con mayor beneficio para la ciudadanía.No obstante, reconoció que desconoce a fondo este proyecto que albergará oficinas administrativas de dependencias estatales, que actualmente están en el centro de la ciudad, y que contará con máximo diez niveles."Con esos 100 mdp haríamos infinidad de cosas para salud, el tema de los niños con cáncer. Mejor esos 100 mdp hay que darles la prioridad, hay que dárselos a esas asociaciones, a los fideicomisos que también destruyó. Creo que hay muchas cosas que se pueden hacer", indicó en conferencia de prensa desde la sede del Comité Directivo Estatal.Cabe recordar que este lunes, el Cabildo de Xalapa dio luz verde para que en un predio de 13 mil 994.89 metros cuadrados, localizado en el bulevar Xalapa-Banderilla y la privada de la avenida México, número 1004, de la colonia Revolución, se ejecute el edificio de esa altura, incluyendo sótano, planta, y planta baja."No conozco a fondo el tema, pero vamos a investigar realmente qué es lo que están haciendo y si hay algo irregular que señalar (que se esté beneficiando a constructoras ligadas al Ejecutivo), lo haremos con toda prontitud", adelantó Salomón Molina.Asimismo, cuestionó que se haya anunciado la inversión de 50 millones para rehabilitar la avenida Lázaro Cárdenas, cuando a su decir, sólo estén "parchando" algunos tramos de la vía más importante de la Capital, por lo que lamentó que se haya engañado al respecto.El Presidente del PAN Veracruz también reseñó que no se está dando prioridad a obras que sean importantes, y sólo se le inyecta dinero a "obras de relumbrón", poniendo como ejemplo el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA)."Yo creo que tenemos que priorizar y más que nada el tema en este sentido que sería el más importante es el tema de salud ", expresó al tiempo que cuestionó que se esté militarizando al país y se haya engañado diciendo que en un principio la Guardia Nacional (GN) estaría integrada por militares, pero posteriormente por civiles."Lo que no sucedió como tampoco sucedió que haya resultados positivos de este grupo que tiene como fin proteger y salvaguardar a la población. La política de 'abrazos, no balazos' no ha funcionado como el presidente Andrés Manuel López Obrador presume", aseveró.También cuestionó que México en materia de seguridad "está peor que antes" y los hechos de violencia van en aumento, citando los casos registrados la semana pasada en diversos estados y que aseveró, pusieron en riesgo a la población civil"Y los medios de comunicación no son los culpables, no distorsionan, no manipulan, sólo se concretan a mostrar una realidad que vive el país. Militarizar la GN conllevaría a entregarle todo el poder a la SEDENA y sería el entierro de la democracia en el país, al igual que los mecanismos constitucionales de control de poder", cuestionó el líder del PAN en Veracruz.Enumeró que México "viene padeciendo" en el actual sexenio de más de 131 mil homicidios, más de 30 mil desapariciones, desabasto de medicinas, 4 millones de "nuevos pobres", y 16 millones sin seguridad social.