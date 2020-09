Salud invierte millones en rehabilitar edificio de Xalapa “no apto para ser habitado”

La Secretaría de Salud del Estado rehabilita el edificio Plaza Galerías, ubicado en la calle Xalapeños Ilustres, para las Oficinas Administrativas de los Servicios de Salud de Veracruz en Xalapa. Este mismo inmueble, en 2018 durante la administración de Miguel Ángel Yunes Linares, fue declarado como no apto para ser habitado.



Lo anterior, de acuerdo con un dictamen técnico a dicho inmueble de 80 años de antigüedad elaborado por la Secretaría Protección Civil y otro de carácter estructural, implementado por la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas.



No obstante, para la actual obra se destinó un presupuesto de 4 millones 500 mil pesos, IVA incluido, asignando el proyecto a la inmobiliaria de Rafael Orozco Romo.



La licitación se realizó por invitación a cuando menos tres personas bajo el número ICTP-SESVER-DIS-2020-005-SE, invirtiendo recursos del Subsidio Estatal 2020 y dejando un anticipo del 30%, además de conferir un plazo de 90 días naturales para realizar el proyecto.



En el concurso, la Dirección de Infraestructura de Salud descartó las propuestas de las empresas Telinco, S.A. de C.V. y de Pluvial del Golfo.



Los trabajos comenzaron el 30 de julio y deben concluirse a más tardar el día 27 de octubre de 2020, según los términos establecidos en el contrato.



Cabe señalar que dicho inmueble fue sometido a estudios en materia de protección civil y se requirió un dictamen estructural realizado por un perito especialista en la materia; por los resultados, SESVER ordenó el desalojo de la organización Redes AC, la cual estaba instalada en uno de los locales.



De acuerdo con la Gaceta Oficial del Estado del miércoles 21 de febrero, en su número extraordinario 076, dicha determinación se tomó con base al dictamen técnico de riesgo en materia de protección civil, de fecha 9 de noviembre de 2017 emitido por la Dirección General de Planeación y Regulación de la Secretaría de Protección Civil



Dentro de las medidas preventivas y de mitigación de riesgos, Protección Civil recomendó un Dictamen Estructural realizado por un perito especialista en la materia, “con el objeto de asegurar que los elementos constructivos no representen un riesgo para el personal y usuarios de la Galería”.



El dictamen de PC añade que se deben determinar las cargas vivas y/o muertas máximas permitidas, si es necesario reparar o reemplazar algún elemento constructivo por daño o fatiga, analizar las condiciones de la cimentación y la gravedad de los asentamientos, así como las demás medidas que determine como necesarias.



“Por lo que toda edificación que implique su construcción, remodelación, ampliación y/o reparación deberá apegarse a lo que dicta la Ley que regula las Construcciones Públicas y Privadas del Estado de Veracruz, apegándose a lo establecido en el título sexto de la Seguridad Estructural de las Construcciones”.



Igualmente se hicieron referencia a características estructurales, criterios de diseño, de las cargas vivas y muertas y diseño por sismo.



De acuerdo con la Gaceta, la Dirección General de Proyectos, Programación y Presupuestos de Obras Públicas, dependiente de la Subsecretaría de Obras Públicas y de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, realizó el Dictamen Estructural, a cargo de Enrique Bonilla Lajud.



Dicho estudio determinó la desocupación del inmueble conocido como "Plaza Galerías", ubicado en la calle de Xalapeños Ilustres número 3, particularmente el local identificado con el número 102.



“Ello en razón de que dicho inmueble no es apto para ser habitado, tal y como se demuestra con el Dictamen en cita”.