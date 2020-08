Salud levanta guardias por COVID; personal deberá regresar a actividades

A través de un oficio el director administrativo de Servicios de Salud de Veracruz, Jorge Eduardo Sisniega Fernández, informó a todos los trabajadores, que al estar Veracruz en semáforo naranja tendrán que comenzar a regresar a sus actividades. Con esto se acabaría el trabajo que estaban haciendo a través de guardias.Les dejó en claro que trabajadores que no cumplen con el valor de vulnerabilidad regresan a partir del 18 de agosto, para el caso del personal administrativo los jefes inmediatos deberán implementar las medidas necesarias para que exista la sana distancia, además deberán portar cubrebocas, lentes protectores y caretos.También se hará la valoración de los trabajadores que sí cumplan con el valor de vulnerabilidad y de acuerdo a los criterios continúen en casa en teletrabajo, pero estos serán supervisados en su domicilio, si no se les encuentra o están desempeñando otros trabajos, serán faltas injustificadas y se les iniciará proceso administrativo laboral.Para los que sí cumplen con el valor de vulnerabilidad se van a incorporar a partir del semáforo amarillo en áreas no COVID-19, para trabajadores que sí cumplen con vulnerabilidad y trabajan en áreas COVID-19 se van a incorporar hasta semáforo verde o podrían ser reasignados áreas no coronavirus y se reincorporan en semáforo amarillo.Del 18 al 26 de agosto las áreas médicas de la unidad aplicativa en la que se encuentra adscrito el personal en condiciones de vulnerabilidad, tendrán que llevar a cabo la valoración de los trabajadores que han permanecido en confinamiento y determinar si son vulnerables o no.Del 18 al 26 de agosto todos los trabajadores que permanecieron en resguardo domiciliario derivado de alguna condición de vulnerabilidad, tienen que presentarse en su trabajo para ser valorados.En las oficinas centrales serán instalados módulos de atención en horario de lunes a viernes de 08:00 a 14:30 horas, si se determina que el trabajador no cumple con el valor de vulnerabilidad, se tiene que incorporar de manera inmediata a su trabajo.