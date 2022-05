Salud Municipal insta a xalapeños a hidratarse para evitar golpes de calor

Debido a las altas temperaturas que se han sentido en Xalapa en los últimos días, la directora de Salud Municipal, Olga Isabel Alarcón Ricárdez, recomendó hidratarse para evitar los llamados "golpes de calor".En ese sentido, sugirió a los capitalinos consumir mucho líquido, de preferencia suero, que puede prepararse en casa o solicitarlo en los centros de salud."Hay que hidratarse muchísimo, hay que tomar mucho líquido, si hay suero, hay que tomar suero, si no hay para prepararlo en la casa, ir a sus centros de salud y pedir los sobrecitos que son los que nos han estado manteniendo en estos golpes de calor", indicó Alarcón Ricardez.Cabe recordar que esta afección es ocasionada por el aumento de la temperatura del cuerpo como consecuencia de la exposición prolongada a altas temperaturas y humedad o el ejercicio o esfuerzo físico intenso bajo estas condiciones.La funcionaria municipal pidió además a la ciudadanía seguir utilizando el cubrebocas, pues recordó que la pandemia de COVID-19 aún no se ha ido."Tenemos que seguirnos cuidando, la pandemia no se ha ido, el COVID no se ha ido, debemos usar nuestro cubrebocas", puntualizó.Aunque sostuvo que es incómodo el uso de mascarillas, Olga Alarcón igualmente destacó los buenos resultados que ha dejado esta medida sanitaria que ha bajado la propagación del SARS-COV-2, de infecciones respiratorias y otros padecimientos similares.