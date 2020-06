Salud pide suspender celebración por Día del Padre, este fin de semana

Este fin de semana queda suspendida la celebración del Día del Padre, subrayaron las autoridades sanitarias del Estado, al hacer un llamado específico al municipio de Veracruz para que apliquen las medidas sanitarias, ya que esta demarcación concentra el 35 por ciento de los casos positivos en el Estado.



Los funcionarios de la Secretaría de Salud expresaron que la entidad se encuentra en un momento clave para reducir la velocidad de contagios, por lo que se deben aplicar todas las medidas preventivas.



“Es muy importante hacer énfasis en que no podemos darnos el lujo de salir, hacer fiestas, reuniones y asistir a lugares en los que hay aglomeración de personas, por lo que es necesario que se queden en casa”, asentaron.



Dejaron en claro que este fin de semana, quien quiera felicitar a su padre en su día deberá hacerlo por teléfono y abstenerse de visitarlo.



Por tanto, se deberá celebrar a distancia, permanecer en casa, evitar los lugares concurridos y no hacer reuniones.



“Este fin de semana si asisten a algún supermercado a hacer compras, es sumamente necesario que asista sólo la persona designada para esos mandados, no vayan más de uno, por favor”, exhortaron.



De igual modo, recordaron que se debe mantener la sana distancia en las filas, de casi 2 metros de distancia entre cada persona, además de evitar aglomeraciones.



Por otro parte, hicieron una mención especial para el puerto de Veracruz, por ser de los que mayor cantidad de contagios tiene en la entidad.



“Prácticamente cuenta con el 35% por ciento de los casos en el estado, por lo que es primordial que continúen con las medidas de quédate en casa y sana distancia, no pueden aflojar, finalizaron.