Salvar hospitales y clínicas abandonadas, el reto de la 4T en Veracruz

La directora de Infraestructura de la Secretaría de Salud, Karla Peregrina Bermúdez, informó que hasta este 2021 se han atendido aproximadamente el 50% de las 800 unidades médicas que hay en el Estado.En entrevista para alcalorpolitico.com y TeleClic.tv, como parte del Tercer Informe de Labores del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, indicó que el reto es atenderlas todas en cinco años.“Vamos avanzando, llevamos una muy buena cantidad de unidades atendidas, el reto que tenemos con el Gobernador y el secretario (de Salud, Roberto Ramos Alor) es que podamos atender las más de 800 unidades médicas (...), llevamos ahorita el 50 por ciento aproximadamente de unidades atendidas”, expresó.Peregrina Bermúdez abundó que se ha trabajado de manera ardua en beneficio de los veracruzanos y en cuanto a los municipios, se han atendido a 164 de los 212 que conforman la Entidad, por lo que la pandemia de COVID-19 no ha sido impedimento para llevar a cabo estas acciones en favor de la infraestructura sanitaria.“Vamos trabajando, no hemos parado independientemente del tema de pandemia que a todos nos afectó, nosotros como infraestructura en salud seguimos trabajando”, reiteró la funcionaria estatal.El proyecto que maneja el área a su cargo contempla la rehabilitación de las unidades médicas pero también la construcción de nuevas, particularmente en municipios donde no se contaba con al menos un centro de salud.“En otros municipios se hicieron unidades por sustitución, de uno viejito por uno nuevo. Entonces sí tenemos unidades nuevas, hemos estado trabajando en el rescate de las unidades abandonadas por las administraciones pasadas. Tengo un censo de 54, entre hospitales y centros de salud en todo el Estado (abandonados)”, puntualizó.La Directora de Infraestructura señaló que uno de los nosocomios que se está recuperando es el de Perote, que tenía 12 años de abandono. “Se está interviniendo y se planea tenerlo listo en diciembre”, estimó.Otro de los centros asistenciales rehabilitados fue el Psiquiátrico de Orizaba, que por la emergencia sanitaria por el Coronavirus se convirtió en un Centro de Atención Médica Extendida (CAME).“En este año tenemos una inversión aproximada de 200 millones de pesos, entre recurso dado la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), como por el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI)”, expuso.La arquitecta refrendó que ni en 2020, ni en 2021, la Dirección de Infraestructura se detuvo, por el contrario acotó que siguieron ejecutando la cartera de proyectos que tenían y entregando las unidades ya construidas o recuperadas.“Hasta la fecha seguimos entregando unidades, equipando también, entonces nosotros seguimos nuestro programa también. Todavía estamos trabajando con recurso 2021, en proceso de licitación, en proceso de obra hasta marzo -de 2022- para entregarlas y llevamos más o menos 120 terminadas del recurso del año y que se entregan este año”, enfatizó.La servidora pública aseguró que a tres años de administración estatal sí se han cumplido los objetivos trazados, aunque reconoció que la pandemia frenó el objetivo de intervenir las 800 unidades médicas en cuatro años, por lo que ahora serán cinco.“Nos ampliamos a cinco años pero eso no quiere decir que hayamos parado, nos reacomodamos por el tema de pandemia pero vamos a finalizar en cinco años y se va a cumplir lo que se tenía planeado”, reafirmó.Precisó que el reto para el 2022 es intervenir al menos 200 unidades, para que en dos años se logre el total fijado en los objetivos de atención a la infraestructura hospitalaria del Estado.Luego de indicar que es un reto muy grande el que tienen, externó que habrá “sorpresas para la población” relativas a proyectos de nosocomios que se construirán en los siguientes tres años del sexenio.Finalmente, le pidió a la ciudadanía tener confianza en el Gobernador, refiriendo que con la aplicación de los recursos con transparencia y honestidad se puede lograr mejor atención sanitaria en todas las unidades médicas.