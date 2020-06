Sanciona OPLE con 507 mil pesos a agrupación política por ocultar recursos y gastos

Por haber ocultado el 85% del monto, origen y destino de sus recursos, el Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE) con una amonestación y 9 multas pecuniarias equivalente a 507 mil 787.21 pesos a la agrupación “Unidad Ciudadana” que busca constituirse como partido político estatal.



Durante la primera sesión virtual a causa de la pandemia por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), la mayoría de los consejeros electorales aprobaron modificaciones al dictamen presentado por la Unidad de Fiscalización del OPLE, entre ellas, el aumento de la multa original que era de 142 mil 521.16 pesos, a una equivalente a 5 mil Unidades de Medida y Actualización, además de reclasificar como graves las faltas cometidas por la agrupación.



La sanción se impuso como resultado del procedimiento de la fiscalización del origen, monto y aplicación de sus recursos durante el periodo de la obtención del registro como partido político.



Incluso, los representantes de los partidos políticos del Verde Ecologista de México y el de la Revolución Democrática pidieron que a esa agrupación se le niegue el registro como partido político, en virtud de que hubo incumplimiento en la rendición de cuentas, máxime si se trata de una agrupación que quiere ser partido político estatal.



La Unidad de Fiscalización del OPLE presentó el dictamen de fiscalización en el cual reporta 29 observaciones, de las cuales, 3 fueron atendidas, 18 parcialmente atendidas y 8 no atendidas.



Entre las irregularidades cometidas por la agrupación “Unidad Ciudadana” destacan el ocultamiento del 85% del monto, origen y destino de sus recursos durante la realización de sus asambleas distritales y municipales.



“Esta inconsistencia es la que más importancia recobra porque con esa omisión se atentó contra las propias bases que rigen la fiscalización al vulnerar de manera sustancia y reiterada, el principio de legalidad y certeza en la rendición de cuentas”, manifestó Roberto López Pérez, consejero electoral.



Con ello, la agrupación ciudadana dejó de informar mensualmente la totalidad del origen, monto y destino de los recursos utilizados para la realización de las asambleas.



Además, impidió que la Unidad de Fiscalización realizara su labor de manera efectiva al no presentar información veraz, oportuna y fidedigna de sus ingresos.



Otra irregularidad fue que no presentó los estados de la cuenta bancaria en tiempo y forma y cuando lo hizo, los informes financieros no coincidieron, por lo que incurrió en actos de simulación fraudulentos.



Ello en virtud de que en el mes de noviembre del año pasado reportó que no tuvo ingresos ni egresos, sin embargo, en enero presentó un estado de cuenta para justificar el mes de noviembre y al requerirle un nuevo documento presentó otro que no coincidió.