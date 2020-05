Sanitizan taxis y autos particulares contra propagación de COVID-19, en Atoyac

Desde las primeras horas de este viernes inició la sanitización de taxis y vehículos particulares, con el fin de reforzar las acciones y evitar la proliferación del COVID-19.



Estas acciones se llevaron a cabo frente al salón de Usos Múltiples, donde personal de Protección Civil, coordinado por personal del DIF, entregaron cubre bocas y caretas protectoras para los trabajadores del volante.



El presidente municipal, Oscar Pimentel Ugarte, expuso que si bien es cierto que Atoyac, de acuerdo a las estadísticas del sector salud, hasta el momento no aparece en la lista con casos positivos, no se va a esperar que surja un caso.



Estar en ceros, dijo, es gracias a que se tomaron las medidas precautorias desde las primeras noticias de este virus y Atoyac es el único municipio cercano a Córdoba que no tiene un caso, luego de que los municipios que lo rodean como Paso del Macho, Córdoba y Yanga, ya tienen pacientes con el virus.



Llamó a la población de Atoyac a seguir sumándose a este esfuerzo de la sana distancia, no realizar fiestas familiares y mucho menos bodas o bautizos.



Llamó a los automovilistas particulares acudan a este lugar de sanitización, para que aprovechen a desinfectar sus vehículos, cuyo servicio es totalmente gratuito.



Después de esta sanitización, anunció, se continuará con el mercado Revolución, donde se realizará una limpieza general.