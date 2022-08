SAT debe mejorar atención; aumentan los “coyotes”

Reducir la atención en el Sistema de Administración Tributaria (SAT) debido a la pandemia provocó la venta de citas, de e-firmas y el aumento del gestores externos, o "coyotes", que acaparen los espacios.Lo anterior lo señalaron el presidente del Colegio de Contadores del Estado de Veracruz, Román Ortega Diaz, y la secretaria de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño, Marcela Huerta López.Explicaron que debido a la pandemia en el SAT se limitaron las citas y por ello exigen que haya mayor número de espacios pues van en aumento los problemas.Señalaron que tienen miembros que desde hace seis meses se presentaron el problema de la solicitud de citas para hacer diligencias y es hora de que no les dan fecha ante la saturación que hay.Esto a su vez está generando problemas a los contribuyes quienes al no resolver en tiempo y forma se hacen acreedores a multas.La situación es a nivel nacional y prevén sea peor en los próximos meses.Ambos cuestionaron que cómo es posible que el SAT emita multas vía electrónica pero no pueda generar citas.Reiteraron que es una situación bastante complicada pues el cobro de impuestos es puntual y la dependencia cada día está más lenta en atención al público.