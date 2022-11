SAT y SEFIPLAN habilitan caravanas móviles para atender a contribuyentes

El director general de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), Diego David Meléndez Bravo señaló que tras lograr un convenio con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se habilitarán caravanas móviles para atender las necesidades de los contribuyentes, entre ellas, las citas para habilitación y renovación de firma electrónica.Meléndez Bravo señaló en entrevista que las 15 caravanas que se pondrán en marcha a lo largo y ancho del territorio veracruzano y en localidades específicas deben cumplir con diversos requerimientos que realizó el Servicio.Entre estas condiciones destacan que el servicio solamente será brindado a personas físicas y que se encuentren, en su mayoría, en el sector primario.“Es decir, se está buscando poder beneficiar a las personas que se dedican a la ganadería, que se dedican a la pesca, a la agricultura. Hemos estado buscando a los cañeros, a los cafetaleros, a los pescadores, a los ganaderos y en ese sentido arrancamos la semana pasada en la zona norte del estado, en Ozuluama y Chicontepec”, dijo.Precisó que tras el servicio en estos dos municipios se logró beneficiar a 500 ciudadanos con este tipo de trámites, mismos que no tuvieron que trasladarse a la zona urbana e incluso a ciudades como Tampico, Tamaulipas, a realizar este tipo de trámites y los gastos que esto podría incluir.El director de Recaudación dijo que se brindan los servicios de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC), la obtención y renovación de la firma electrónica, orientación para generar factura electrónica, sobre la constancia de situación fiscal, la habilitación del buzón tributario y la activación de los medios de contacto de dicho buzón.Indicó que a partir de esta semana, las caravanas del SAT brindarán servicio en Álamo, Tamiahua, San Rafael, Actopan, Acajete, Coscomatepec y Zongolica.Por cuanto hace a la zona de la cuenca y sur del estado, se brindará atención en Tlacotalpan, Carlos A. Carrillo, Minatitlán, Hueyapan de Ocampo y Catemaco “para que puedan conocer las sedes y las reglas de operación de este programa de caravanas SAT”, dijo.Agregó que las personas interesadas deben acudir a las oficinas de Hacienda de las localidades donde se presentarán las caravanas y se registren llenando un formato.“El SAT es muy estricto en sus procedimientos y si llega la caravana SAT y no te encuentras como persona física registrado, no vas a poder ser atendido”, adelantó.Señaló que, al día, se atenderán a un máximo de 150 contribuyentes, destacando que las caravanas estarán presentes dos días en cada municipio.