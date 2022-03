Scherer acusa modus operandi "extorsivo" de Gertz y Sánchez Cordero

Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de la Presidencia de Andrés Manuel López, acusó al fiscal Alejandro Gertz Manero y a la otrora secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, de atacarlo y hostigarlo con un modus operandi al que definió como "extorsivo".En una carta publicada en Proceso, la publicación fundada por su padre, Julio Scherer García, el exconsejero jurídico dijo que el modus operandi se repite en los casos Juan Collado, Cruz Azul, Viaducto Bicentenario, Gómez Mont y Álvarez Puga.En el escrito, Scherer Ibarra recuerda que desde el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se dieron diferencias con la Secretaria de Gobernación."Como es de dominio público, la responsabilidad en los asuntos de seguridad descansó en el entonces secretario de Seguridad, Alfonso Durazo y la secretaría a cargo de Olga Sánchez Cordero se vio acotada en sus áreas de competencia respecto a la “supersecretaría” que operó en tiempos de Enrique Peña Nieto."Por otra parte, la interlocución con la Fiscalía y el Poder Judicial recayó esencialmente en mi persona, en calidad de consejero jurídico de la Presidencia", dice. Tras ello, "la ministra en retiro no se permitió sobreponerse al desengaño y desde entonces emprendió una investigación sobre mi persona y mis actividades profesionales".Scherer Ibarra asegura que la ministra trató de infamarlo "al insinuar que hice de la cercanía y el servicio al Gobierno un muy redituable e ilegítimo modo de vida", por sus nexos con diferentes despachos de abogados como el de Rivera Gaxiola, Kalloi, Fernández, Del Castillo, Quevedo, Lagos y Machuca, así como el bufete Araujo, González, Peimbert, Robledo y Carrancá Abogados.Respecto de la relación de Scherer con el fiscal, el abogado trajo a la discusión que es del dominio público que Alejandro Gertz Manero contó con su apoyo para ocupar la Fiscalía General de la República.Sin embargo, "a finales del último septiembre, un reportaje de Proceso despertó en el fiscal una ira que hasta entonces desconocía y la descargó contra mi persona. Publicado con el título “La casa secreta de Gertz Manero”, bajo la firma de la reportera Neldy San Martín, me atribuyó haber facilitado información para la elaboración del texto".Incluso, Scherer relata que el Fiscal le dijo: “Usted podía haber elegido entre un fiscal amigo o un fiscal enemigo”."Hace uso de la Fiscalía como si fuera su despacho privado y tiene a Juan Ramos López, su subprocurador, como abogado de cabecera para privilegiar el avance de sus asuntos personales por encima de las cuestiones emblemáticas del Gobierno, como el combate a la corrupción y la persecución a la delincuencia organizada, donde no alcanzan a verse los resultados concretos que le fueron encomendados", concluye el abogado.Scherer señala que el modo en el que operan ambos personajes también se hizo con Juan Collado, Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Álvarez Puga y el caso de la cooperativa Cruz Azul.