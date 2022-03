SCJN analizará de fondo caso Gertz Manero; Alejandra Cuevas se queda en prisión

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó los proyectos para amparar a la excuñada del fiscal Alejandro Gertz Manero y su hija, por lo que se realizará una nueva propuesta para analizar el fondo del caso, mientras tanto, Alejandra Cuevas permanecerá en la cárcel.Durante la sesión del Pleno de la Corte, 10 ministros votaron en contra de la propuesta de Alberto Pérez Dayán para reponer los procesos de Laura Morán, expareja de Federico Gertz y su hija Alejandra Cuevas, acusadas de provocar la muerte del hermano del titular de la FGR.Los 10 ministros coincidieron en que la Corte debe analizar el fondo del asunto, es decir, directamente resolver si es posible confirmar el auto de formal prisión para Alejandra Cuevas y la orden de aprehensión contra Laura Morán o, de lo contrario, revocar estas determinaciones, cancelar los procesos y ordenar la inmediata liberación de Cuevas.Por ello, los expedientes serán retornados a otro de los ministros que votó por atraer el caso a la Corte.Mientras ese nuevo ministro realiza su proyecto, Alejandra Cuevas permanecerá en el penal de Santa Martha Acatitla, pues con la determinación de este lunes su caso no tuvo ninguna modificación.Durante la sesión, cinco de los ministros se pronunciaron por ordenar la inmediata libertad de Alejandra al considerar que no existen elementos de prueba suficientes en su contra.Zaldívar propone analizar amparo liso y llano para Alejandra Cuevas, en caso Gertz ManeroEn la sesión de este lunes, el ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, propuso analizar si era posible amparar de manera lisa y llana a Alejandra Cuevas, en el caso del homicidio de Federico Gertz Manero, hermano del titular de la Fiscalía General de la República (FGR).Durante la sesión del Pleno de la Corte, el ministro ponente, Alberto Pérez Dayán, expuso ante el Pleno que proponía amparar a Alejandra Cuevas para reponer su procedimiento y que se analizara las pruebas que ofreció para acreditar que ella no participó de ningún homicidio.Sin embargo, el ministro Zaldívar consideró que dictar una sentencia con esos efectos provocaría que no tenga ningún sentido la atracción que realizó la Corte sobre el asunto pues, afirmó, con esta atracción se buscaba resolver el fondo del asunto.“Me parece que cuando está de por medio la libertad en casos como este los formalismos no pueden estar por encima de los derechos humanos”, dijo.Antes de que el ministro Zaldívar emitiera su postura, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá anunció su voto a favor de amparar a Alejandra Cuevas, pero en contra de los efectos precisados por Pérez Dayán (reponer el procedimiento).