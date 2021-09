SCJN anuncia campaña para liberar a mujeres presas o imputadas por abortar

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, confirmó que todos los jueces del país deberán acatar a partir de ahora la resolución que declaró inconstitucional la criminalización del aborto.



Además, como parte de esta sentencia, anunció que —de manera histórica— la misma Corte comenzará a defender a mujeres que han sido procesadas por el delito de aborto, para que salgan de prisión o para que dejen de imputarlas por dicho delito, de acuerdo a los términos que se avalaron.



“El Consejo de la Judicatura federal aprobó un acuerdo para que el Instituto de la Defensoría pueda asesorar, representar y defender a las familias víctimas de feminicidios y a las mujeres que estén siendo procesadas, hayan sido sentenciadas o pretendan ser imputadas por el delito de aborto.



“Vamos a defender a las niñas mas pobres de este país, vamos a defender a las mujeres más marginadas, no vamos a permitir desde el Poder Judicial que se siga discriminando a la mujer, que se le siga condenando a una prisión injusta simplemente por ejercer sus derechos”, dijo Zaldívar en conferencia de prensa al abortar la resolución sobre el aborto.



El Presidente de la Corte reiteró que la sentencia dictada es obligatoria y sus abogados se dedicarán a defender a las mujeres desprotegidas para que no se sigan vulnerando sus derechos.



“El delito de aborto castiga sobre todo a la pobreza. Vamos a defenderlas a todas ellas, con una defensa de calidad, comprometida y que permita que recobren su libertad quienes no la tengan y que no sean procesadas a quienes se le pretendan imputar estos delitos”, dijo.



Zaldívar destacó que esto implicará para la Corte llevar a sus ultimas consecuencias la sentencia sobre el aborto.



No obstante, cuestionado sobre el número de mujeres presas o imputadas por abortar, aclaró que todavía no se tiene dicho “mapeo”, pero se hará el esfuerzo por localizar los casos y dependiendo del número se destinarán los defensores que se requieran



“No vemos si podemos, (...) asumimos el reto y luego vemos cómo hacemos para cumplirlo”, dijo.



Logro es de la Marea Verde



Asimismo, el Ministro comentó que todo el sistema judicial de México deberá atender el fallo que despenaliza la interrupción legal del embarazo.



“A partir de ahora, y derivado de la obligatoriedad del precedente de la Corte, todos los jueces y juezas federales y locales de nuestro país están obligados a respetar el derecho de todas las mujeres a interrumpir su embarazo en los caso que están autorizados por la sentencia de la propia Suprema Corte. Hemos terminado de tajo con la criminalización de la mujer.



“Hemos reiterado que que todos estamos a favor de la vida pero algunos estamos a favor de que la vida de las mujeres sea una vida en libertad, en que ejerzan sus derechos, en que no estén sujetas a la violencia, a la tortura, a la coacción y a la prisión”, dijo.



Asimismo, aclaró que este logro no es de la Suprema Corte, sino de las feministas que han reclamado sus derechos desde hace años.



“Quiero decirlo con toda claridad: no es un merito de la Suprema Corte, este logro es mérito de las miles de mujeres que durante años han luchado por sus derechos, de las que ya no están, de esta Marea Verde de niñas, chicas, jóvenes que todos los días salen a gritar que se respeten sus derechos sexuales y reproductivos”.



Comentó que se trata también de un homenaje a todas las mujeres que han muerto en abortos clandestinos.



“A todas las mujeres que tuvieron que soportar prisiones injustas, a todas las mujeres que hoy todavía se encuentran en una cárcel por haber ejercido sus derechos”.



Zaldívar explicó que no es una agenda menor atender todos los pendientes con las mujeres, pues debe garantizarse que tengan una libre de violencia, que exista paridad de género en todas las instituciones públicas y privadas, que se erradique el acoso sexual en dependencias y la discriminación de género.