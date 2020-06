SCJN ordena a Veracruz regresar más de 96 mdp desviados en Gobierno de Duarte

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al gobierno de Veracruz devolver al Gobierno Federal 96 millones 470 mil 817.15 pesos, más rendimientos y cargos, por recursos recibidos en 2014 y acumulados en 2015, es decir durante el gobierno de Javier Duarte.



El dinero tenía que servir para la contratación de un seguro agropecuario catastrófico para proteger a los productores rurales de bajos ingresos, medida que no fue aplicada.



Fue la Auditoría Superior de la Federación (ASF) la que detectó que estos fondos no se emplearon y, aunque se firmaron las primas correspondientes, no se cubrió su pago, por lo cual las empresas aseguradoras terminaron cancelando los contratos.



La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) promovió ante la SCJN el juicio sobre cumplimiento de los convenios de coordinación fiscal 1/2019, para que el gobierno devolviera el dinero que no se utilizó para los fines que le fue entregado.



Durante la discusión los ministros recordaron que ya fue derogada la ley que facultaba al máximo tribunal para conocer de estos litigios.



La condena también incluye pagos adicionales por rendimientos financieros y si Veracruz no cumple eventualmente se le podrían retener los fondos de sus participaciones federales.



Cabe señalar que no se abordaron las responsabilidades penales por estos desvíos, ya que únicamente se solucionó la disputa entre el gobierno estatal y federal.