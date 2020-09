SCT los excluyó, ahora luchan por un acceso a la autopista Tuxpan-Tampico

Continúa en pie la exigencia de pobladores de al menos 25 localidades de Cerro Azul y Álamo por una vía de acceso a la autopista Tuxpan-Tampico.



Lo anterior, dado que el proyecto inicial de la citada autopista, tramo Tuxpan-Ozuluama, no previó un entronque a Cerro Azul y con lo anterior, dicha omisión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes obligará a los automovilistas a desviarse a Naranjos-Amatlán y de ahí continuar su ruta rumbo a México o Monterrey.



El dirigente del Movimiento de Acceso Directo a la Autopista (MADA), Héctor Gervacci González, explicó que la lucha de las comunidades obligó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a desarrollar un nuevo proyecto para construir un entronque a Cerro Azul y Álamo, cuya obra continúa pendiente de confirmación.



"Y empezamos a armar un grupo social sin ningún sesgo partidista y empezamos a insistir a la SCT que incluyera a Cerro Azul, con argumentos técnicos, sociales, históricos y aun así nos dijeron que no y nos dijeron que ya estaba concesionado".



Pese a que Comunicaciones y Transportes elaboró un proyecto adicional de 124 millones 800 mil pesos para entroncar Cerro Azul con la autopista, dicha obra carece de financiamiento, es decir el Gobierno Federal no incluyó la propuesta dentro del presupuesto de egresos 2020.



Además, la pandemia por SARS-CoV2 retrasó todos los proyectos de obra por parte de la Secretaría de Comunicaciones correspondientes a 2020.



De concretarse, la SCT erogaría casi 125 millones de pesos para enlazar a la autopista a Tampico con las congregaciones de Moralillo, Solís, El Mesón, Tierra Blanca y Zapotal Chico, entre otras.



"Una cosa que le mostré a SCT es que la producción de naranja, ganado, cítricos y la gente que accede por allí y le da vuelta de campana al proyecto, de enmendar el error".



El proyecto que proponen los habitantes de Cerro Azul prevé un trazo de 19 kilómetros para comunicar a las localidades, incluyendo accesos secundarios y puentes por medio de la modernización de una terracería a un camino C2.