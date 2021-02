SCT suma más anomalías por trabajos en Carretera Federal 180, en Veracruz

Por segundo año consecutivo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades en la obra de modernización de la Carretera 180, correspondiente a los tramos San Andrés Tuxtla-Catemaco y Cosoleacaque-Jáltipan-Acayucan.Al publicar los resultados de la fiscalización a la Cuenta Pública 2019 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la ASF advirtió de un presunto daño a la Hacienda Pública Federal por 7 millones 387 mil 64 pesos con 17 centavos.Anteriormente, en la Cuenta 2018, por dicho proyecto la Auditoría emitió dos pliegos de observaciones, en los cuales concluyó que la Secretaría no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia.La revisión en 2018 exhibió que la SCT pagó en demasía un millón 290 mil pesos en un contrato de obra debido a las diferencias entre los volúmenes autorizados y pagados.La otra observación de aquel año corresponde a la falta de amortización de 38 millones 460 mil pesos y la falta de cobro de 12 millones 165 mil 400 pesos por concepto de sobrecosto de la obra, debido a la rescisión administrativa del contrato.Cabe referir que todavía en 2020, la SCT convocó proyectos de obra para concluir dicha vía de comunicación en la zona sur de la entidad.Con la revisión del 2019, la Auditoría Superior de la Federación detectó un presumible daño patrimonial por 7 millones 387 mil 64.17 pesos en la obra de la carretera 180, correspondiente a los tramos San Andrés Tuxtla-Catemaco y Cosoleacaque-Jáltipan-Acayucan.Esto luego que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes incurrió en pagos en exceso por concepto de gastos no recuperables como consecuencia de la terminación anticipada del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 2017-30-CE-A-071-W-00-2017.Dicho contrato contempla la construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento de concreto asfáltico, obras complementarias y señalamiento vertical, horizontal e institucional en la modernización del tramo Jáltipan-Acayucan, de la carretera 180.Y aunque la SCT realizó la recuperación de 200 mil pesos, todavía continuan pendientes 7 millones 799 mil 354.17 pesos, determinó la Auditoría.Y si bien la ASF admite que la SCT cumplió con las disposiciones legales y normativas en la materia; también incurrió en una deficiente planeación y supervisión de los trabajos y éstos derivaron en el incumplimiento de metas del proyecto de modernización de la carretera.También detectó el pago indebido de 412.3 mil pesos en el rubro de laboratorio de control de calidad del contrato 2019-30-CE-A-150-W-00-2019. Así como el pago en exceso por 7 millones 378 mil pesos en el contrato de obra pública 2017-30-CE-A-071-W-00-2017 por gastos no recuperables.