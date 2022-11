SDTEV “toma” supervisiones y subdelegaciones de la SEV

Desde temprana hora de este lunes docentes del Sindicato Democrático de Trabajadores de la Educación (SDTEV) “tomaron” las Supervisiones y Subdelegaciones Escolares de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV)La “toma” de todos los inmuebles de las zonas Norte, Centro y Sur de la entidad será por 48 horas y se llevó a cabo por 4 mil 500 docentes, dijo Arturo Hernández Martínez, secretario general de esa agrupación sindical.La demanda es el pago del incremento salarial del 1, 2 y 3 por ciento anunciado el pasado 15 de mayo por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.“No vamos afectar ningún plantel educativo, debemos ser conscientes, ya que pasó una semana de prácticamente un puente por las fechas del día de muertos, nosotros somos un sindicato consiente de las problemáticas que se pudieran generar, tenemos otras estrategias que más adelante en su momento se van a detallar con más precisión”.Señaló que la protesta estaba planeada desde el mes pasado, pero decidieron esperar a que se reflejara el pago del incremento salarial, sin embargo, hasta el momento no se ha pagado y por ello, este lunes han salido a manifestar su inconformidad.Dijo que en una entrevista que sostuvo con las autoridades educativas, se les manifestó que sí se pagará el incremento salarial.“Pero creo que no se trata de decirnos si se va a pagar sí o no. Es una obligación del patrón que tiene que asumir, porque ya es un mandato del presidente de la República desde el mes de mayo que se tiene que pagar esta nivelación a todos los trabajadores de la Secretaría de Educación de Veracruz”.Además, señaló qué hay preocupación porque también se ha manifestado que se busca un rescate financiero.“Hablar de un rescate financiero, estamos hablando que el Estado de Veracruz está en quiebra, y además no se da un rescate financiero de la noche a la mañana”.