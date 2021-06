En el Consejo Municipal del Organismo Público Local Electoral (OPLE), de Boca del Río, se realizará la apertura para el recuento de 112 urnas de la elección a Alcalde que fueron ilegibles durante el domingo pasado.



Precisaron que los presidentes de casillas de dichos paquetes no colocaron de manera adecuada las actas y no pudieron capturarlas porque estaban adentro de las urnas y no pegadas afuera.



Las actas se cotejarán con las de los representantes de los partidos políticos, en caso de no coincidir, se realizará conteo de votos.