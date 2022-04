Se acabaron las boletas y votaron en hojas de papel, en casilla especial de Xalapa

Tras agotarse las 2 mil 700 boletas dispuestas para la casilla especial instalada en la Central de Autobuses de Xalapa (CAXA), ciudadanos inconformes se pusieron a votar en hojas de una libreta.Y es que este domingo cerca de las 18:00 horas, decenas de ciudadanos reclamaron que no se haya puesto una cifra mayor de boletas para quienes van de paso por la ciudad.Al grito de "¡es un honor estar con Obrador!", la gente que se quedó sin votar criticó que no se haya dado un número mayor de boletas; la molestia aumentó al grado de que elementos de seguridad tuvieron que apersonarse en el sitio.Debido a la falta de papeletas, alrededor de 60 ciudadanos se pusieron a votar en hojas arrancadas de una libreta, mayormente por la permanencia de Andrés Manuel López Obrador y pidieron al personal del Instituto Nacional Electoral (INE) que se las aceptaran."No dan ni las 6 y ya están contando votos, ya cerraron la casilla y eso no puede ser", sostuvo una de las inconformes que además señaló que independientemente de estar a favor o en contra de la votación, su derecho a ejercerlo se ve coartado."Somos ciudadanos a favor o en contra. No importa. No somos 100, somos muchos", agregó molesta.Tras realizar el ejercicio, hicieron la entrega de las hojas y el personal electoral procedió a entintar el dedo de los participantes.Otra mujer identificada como Liliana Vázquez, de la Ciudad de México dijo que los funcionarios de casilla los tildaron de ignorantes y se negaron a identificarse: "por eso decidimos hacer nuestro voto popular y ciudadano".En el sitio se encontraba la diputada local de MORENA, Ana Miriam Ferráez Centeno acompañando el conteo de votos y mediando entre los inconformes.