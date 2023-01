Se acabó el IVAI omiso, ya no hay “miles de expedientes sin atender”

En su comparecencia ante el Congreso local, la comisionada presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), Naldy Patricia Rodríguez afirmó que para 2022 pudieron abatir el rezago de expedientes que recibieron de administraciones anteriores, pese a que en dicho ejercicio el número de quejas se triplicaron.“Lo que nos alejó de ese pasado de omisión, con miles de expedientes encontrados sin atender. Las quejas se triplicaron y todas se atendieron dentro de los plazos. Lo reitero: no existe rezago en este rubro; no hay ni debe haber excusas para dejar de atender a la ciudadanía”, aseveró.En su informe dijo que Veracruz cuenta con el cuarto padrón de sujetos obligados más grande del país, conformado por 394 entes públicos de la administración estatal y municipal; de los poderes legislativo y judicial del estado; ayuntamientos; organismos autónomos; partidos y asociaciones políticas; así como sindicatos y fideicomisos.“En el compendio de acciones, debemos destacar la ardua labor de las tres ponencias y secretaría de acuerdos para resolver más de 5 mil 245 inconformidades por acceso a la información, de manera expedita, 113 por ciento más que en el periodo inmediato anterior, lo que nos alejó de ese pasado de omisión, con miles de expedientes encontrados sin atender”.Rodríguez dijo que en 2022, Veracruz ocupó el cuarto lugar en el país con el mayor número de solicitudes, el cuarto en recursos de revisión y el noveno en presupuesto entre órganos de transparencia estatal.“En el periodo que se informa, se registró un incremento del 59 por ciento de las solicitudes de información con respecto a las que se recibieron en 2021. Del total de solicitudes presentadas, se han publicado 24 mil 165 respuestas; es decir, el 75 por ciento de las solicitudes.“Otro porcentaje se encontraba en proceso y en prevención. El 23 por ciento del universo de solicitudes, se concentraron en diez sujetos obligados”.Añadió que el Instituto dio trámite a 438 solicitudes de acceso a la información y 5 de derecho arco y para este 2022, el 80 por ciento de los sujetos obligados estatales cumplió con la entrega de sus informes ante el instituto.“De manera proactiva, reportaron la publicación de un total de 35 acciones entre las que se encuentran: la publicidad de convocatorias para la apertura de obras y divulgación de información financiera en sus portales de internet. En cuanto a la clasificación de las solicitudes, 286 fueron catalogadas como información reservada y 582 como confidencial”, mencionó.Agregó que, de dichos informes, en el primer periodo, cumplieron 138 administraciones municipales, lo que significó un alcance del 60 por ciento. Esta cifra se rebasó para el segundo informe de 2022, registrándose el cumplimiento del 90 por ciento de los ayuntamientos.“De los 192 ayuntamientos que entregaron reportes, se detectó que 174 comités de transparencia clasificaron las respuestas de 702 solicitudes de información como reservadas o confidenciales. A quienes no entregaron sus reportes anuales y semestrales, tanto en acceso a la información como en protección de datos personales, se les impuso una amonestación pública”.En cuanto a las quejas por inconformidad con una solicitud de información y por la falta de la publicación de las obligaciones en los portales tuvieron un incremento exponencial en el 2022.“De diciembre de 2021 a diciembre de 2022, las personas interpusieron un total de 5 mil 040 recursos de revisión en materia de acceso a la información, lo que representa, reitero, un 207 por ciento más que el periodo anterior.“Se interpusieron 927 denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia (DIOT), lo que representa un aumento del 212 por ciento en comparación con las recibidas en 2021. todas se atienden con rapidez e imparcialidad”.Añadió que los sujetos obligados con mayor número de denuncias son los ayuntamientos con el 85 por ciento, seguido de organismos públicos descentralizados estatales y descentralizados municipales.“Se celebraron un total de 33 sesiones de pleno, de las cuales 28 fueron extraordinarias, 4 ordinarias y una solemne, donde se emitieron determinaciones por unanimidad y mayoría de votos, cumpliendo los plazos que marca la ley y con el compromiso de tener cero rezagos”.Agregó que el pleno emitió 3 mil 569 resoluciones de recursos de revisión por acceso a la información y derechos arco, que corresponden a 4 mil 133 expedientes, en las que en mil 244 se ordenó la entrega de la información ante la falta de respuesta, 683 se modificaron y 471 se revocaron (ordenándose la emisión de una respuesta correcta y oportuna).