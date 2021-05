Se acabó plazo de docentes y funcionarios para entregar declaración patrimonial

Este lunes concluye el plazo para que los servidores públicos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de los órganos autónomos y ahora el personal docente, entreguen la Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses en las modalidades.



Debido a que a partir de este año, los profesores son sujetos obligados para la presentación de las declaraciones, la Sección 56 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación solicitó una prórroga a la Contraloría General del Estado, sin embargo, hasta el momento no ha tenido respuesta.



El único órgano autónomo que prorrogó el plazo hasta el 31 de julio es el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS).



La Ley General de Responsabilidades Administrativas tipifica el incumplimiento de esa obligación como falta administrativa no grave y se sanciona con:



Amonestación pública o privada; Suspensión del empleo, cargo o comisión; Destitución de su empleo, cargo o comisión, e Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.



Las Secretarías y los Órganos internos de control podrán imponer una o más de las sanciones administrativas, siempre y cuando sean compatibles entre ellas y de acuerdo con la trascendencia de la falta administrativa no grave.



La suspensión del empleo, cargo o comisión que se imponga podrá ser de uno a treinta días naturales. En caso de que se imponga como sanción la inhabilitación temporal, ésta no será menor de tres meses ni podrá exceder de un año.



En el caso del Poder Ejecutivo, hasta el año pasado los únicos que presentaban la Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses eran desde jefes de área hasta el gobernador.



Ahora, con las disposiciones del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, es obligación de todos los servidores públicos presentar su declaración de situación patrimonial y de intereses.



Los servidores públicos que tienen ingresos superiores a los 20 mil 180 pesos mensuales presentan la declaración completa y quienes obtengan un monto mensual a esa cantidad tienen que presentar la declaración simplificada.



Así, los sujetos obligados a presentar su declaración de situación patrimonial y de intereses es el Gobernador, Secretario(a) de Despacho y homólogos; Subsecretario(a) de Despacho y homólogos; Director(a) General; Coordinador(a) de Asesores y homólogos; Director(a) de Área y homólogos; Subdirector(a); Asesor(a) y homólogos; Jefe(a) de Departamento; Consultor(a); Ejecutivo(a) de Proyectos y homólogos; Jefe(a) de Oficina; Supervisor(a) y homólogos; Analista y puestos análogos.