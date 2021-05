Se acercan a los 45 mil vacunados de 50 a 59 años, en Veracruz Puerto

Para este jueves se espera llegar a aproximadamente a 45 mil personas de 50 a 59 años vacunadas contra el COVID-19 en la ciudad de Veracruz. En el cuarto día de la jornada de inmunización, la afluencia continuó constante pero sin aglomeraciones.



En los 12 módulos de vacunación habilitados, según los vacunados, el proceso en promedio tarda unos 30 minutos.



"Ya es menos peligro para nosotros y nuestros seres queridos. Ya ve que todos nos vimos en cuaterentena y eso, pero ahorita con la vacuna va estar todo más normal y sin peligro", dijo Marisela Vázquez-



"A mí me dio el COVID, y gracias a Dios salí bien y ahora con la vacuna me siento más segura para poder hacer un poquito más de cosas y seguir cuidando. No es nada fácil, es muy difícil, no se siente nada fácil", dijo Consuelo Ortiz.



Los porteños de 50 a 59 años, quieren ya retomar sin restricciones la vida familiar y social.



"Espero que pronto se termine todo esto. Eso espero que sea pronto (...) mis desayunos con las amigas, platicar, llevar la vida normal", indicó Mireya Martínez.



"Esperemos que ya con esto ya quede la vida normal. Visitar a muy tranquilamente a mis nietos estar con mis hijos, poder viajar, todo los negocios que vuelvan a la normalidad", agregó Mónica Medina.



Este viernes concluye la vacunación para este segmento de la población, la meta era aplicar 58 mil dosis, pero de acuerdo con la delegación de la Secretaria de Bienestar, no se llegará a este número porque una parte de los adultos de 50 a 59 años ya se vacunaron como maestros.